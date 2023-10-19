我国黄金地段办公楼 使用成本全球排第七

新加坡黄金地段办公楼使用成本在全球35个地区中排名第七，次于伦敦西区、香港、纽约市中心、伦敦市区、东京和苏黎世。

第一太平戴维斯（Savills）近日发布全球黄金地段办公楼使用成本报告，今年第三季新加坡黄金地段办公楼的使用成本为每平方英尺144.25美元（约198新元），环比持平。最昂贵的是伦敦西区，环比飙增5.9%至275.32美元，第二昂贵的香港则环比下跌3.3%至234.87美元。

从办公楼空置率来看，新加坡从去年第四季的5.6%，升至今年第三季的7.4%。

第一太平戴维斯新加坡商业租赁执行总监斯旺（Ashley Swan）指出，新加坡办公楼市场今年来基本保持平稳，第三季租金与上一季保持不变，使用成本也趋稳。“尽管空置率攀升，但我们预期使用成本在今年接下来不会显著变动，因为市场继续缺乏新供应。”

另一方面，2024年之前中央商业区不会有新办公楼竣工，莱坊（Knight Frank）因此在另一份报告中分析，新加坡办公楼入驻率保持坚挺，但租金上涨幅度非常小，今年全年租金增幅预测维持在3%至5%。

莱坊指出，莱佛士坊和滨海湾地区的优质办公楼平均月租在第三季环比微升0.8%，至每平方英尺11.05元，较去年同期相比增长5.1%。

报告说：“经济增长放缓并没影响办公楼租金保持坚挺，优质办公楼租金今年首九个月上升3.4%。由于中央商业区办公楼供应持续吃紧，优质办公楼租金今年接下来继续持稳。”

此前，高力（Colliers）研究则得出不一样的结论。受成本上升和宏观经济的不确定性影响，办公楼租户更在意租金，导致新加坡甲级办公楼租金今年第三季环比跌0.1％，至每月每平方英尺11.51元，结束连续九个季度的增长。

相对去年全年的5.9％租金增长，今年全年的核心中央商业区高档和甲级办公楼租金变化可能介于下降0.5％至增长0.5％之间，租金介于每月每平方英尺11.34元至11.46元。

