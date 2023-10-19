吉宝企业首九个月营收增加5％

吉宝企业（Keppel Corp）2023年首九个月继续经营的业务营收同比增加5％至52亿7400万元，净利同比显著改善，因为基础设施和联通业务表现更强劲。集团第三季净利同比增加，主要是所有三个业务（基础设施、房地产和联通业务）都有更好的表现。

吉宝企业星期四（10月19日）闭市后发布的业务报告显示，今年9月底时集团的净负债率为0.89倍，高于6月底时的0.86倍。在9月底时，集团的61％贷款锁定固定利率，平均利息成本为3.71％。

吉宝指出，今年的总派息将达到每股2.70元，其中包括价值每股0.18新元的吉宝房地产投资信托的以股代息。

由于综合电力业务表现强劲，基础设施业务在第三季和首九个月继续取得“强劲的盈利增长”。截至9月底，吉宝的所有客户都锁定未来两年的固定或指数电价计划。今年首九个月，这个业务取得超过13亿元的能源服务合同，使长期供应与服务合约增至41亿元，提供未来10至15年盈利能见度。

今年来，吉宝已宣布脱售8亿6500万元的资产，自2020年10月以来已宣布和脱售的资产总值因此达53亿元。

吉宝企业总裁卢振华说：“吉宝在执行转型计划方面取得了巨大进展，并继续为投资者提供卓越的价值。迄今为止，我们已宣布约53亿元的资产货币化，提前超出了我们30亿元至50亿元的目标。即使排除岸外与海事业务剥离带来的收益，我们继续经营的业务也取得了强劲的业绩，这对吉宝来说是个好兆头，因为我们正在推进轻资产战略以增加经常性收入。

“在动荡的环境中，我们作为在基础设施、房地产和联通领域、拥有深厚能力的全球资产管理和运营商，将继续追求我们的增长轨迹。昨天（18日），我们的股东批准公司更名为‘吉宝有限公司（Keppel Ltd.）’，自2024年1月1日起生效，这加强了我们摆脱吉宝的多元企业结构，致力于成为一家综合公司。”

首席财务官陈汉釗年底退休

卢振华在闭市后宣布，吉宝企业首席财务官陈汉釗将在今年底退休。他说，陈汉釗过去10年对吉宝做出了宝贵的贡献。“他是我的一个有效的伙伴，一起渡过充满挑战和转型的10年。他的贡献包括把吉宝财务流程数码化和精简化，以及谨慎管理吉宝的财务，让我们渡过动荡的运营环境并崛起更强。”

吉宝现任副首席财务官莊志强将接替陈汉釗，在2024年1月1日上任为首席财务官。莊志强是吉宝岸外与海事的首席财务官，在那个业务今年早前被脱售后，他受委为吉宝企业副首席财务官。

吉宝企业星期四股价跌1.11％，闭市报6.25元。