亚太股市随美股走低 海指下跌1.18%

美国隔夜股市下跌，进一步影响亚太股市的交易气氛，投资者的避险情绪高涨导致星期四（10月19日）的亚太股市全线下跌。新加坡海峡时报指数闭市下挫1.18%或37.02点，收报3099.60点。

亚太股市除了台湾横摆，起0.07%之外，其他都下跌超过1%。香港下挫2.46%，东京下滑1.91%，首尔跌1.90%。上海、深圳分别滑落1.74%和1.51%；悉尼股市则退低1.28%。

马来亚银行证券销售交易主管黄国雄接受《联合早报》访问时说，亚太股市低迷主要因为中东局势、中国房地产价格跌幅超过预期，以及美国债券收益率创下2007年来新高所致。不过，当中没有一个因素能在近期解决，因此海指下来几周仍会面对艰巨的情况。

黄国雄说：“海指正在试探3100点的关键支持位，上一次是在今年3月爆发美国银行危机的时候。如果美联储主席鲍威尔星期四晚上的讲话释出转鸽信息，或许会对市场气氛有提振作用。”

FSMOne.com研究及投资组合管理部研究分析员郑博仑受访时指出，那些非盈利商业模式的公司在目前的环境最受挫，它们需要借更多钱或再融资，导致资产负债表进一步恶化。

他也提醒投资者，关注下来几周美国和本地上市公司发布的业绩，以及下周公布的美国经济数据。

黄国雄指出，本地银行的盈利可能会下降，因为过去的季度颇具挑战，美元坚挺以及短期利率高企，客户的交易会减少。再加上全球经济不明朗导致贷款业务增长受限，银行高盈利的情况可能已见顶。

本地股市全天交易量16亿5000万股，交易额12亿3000万元，上升股219只，下跌股405只。

30只海指成份股几乎全部下跌，只有创业公司（Venture）微升0.09%至11.69元；皇胜酿酒（Emperador）和新翔集团（SATS）持平之外，其他27只成份股以下跌收场。

领跌的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding），下跌4.61%至1.45元，海庭（Seatrium）滑落3.31%至0.12元；怡和合发（Jardine C&C）下挫3.10%至28.79元。

个股消息方面，新科工程（ST Engineering）闭市后宣布，包括子公司新科工程城市方案（ST Engineering Urban Solutions）在内的财团，获得阿布扎比综合运输中心（Abu Dhabi Integrated Transport Centre）的合同，负责设计、建造和维护阿布扎比首个多式联运智能交通中央平台 (ITCP)，需时三年半，直到2027年。作为财团之首，新科工程还会额外负起系统整合和项目管理的责任。公司股价闭市下跌2.32%至3.79元。

海庭（Seatrium）闭市后宣布，东南亚首个浮动和堆叠式能源储存系统（Energy Storage Systems，简称ESS）已经部署在公司的浮动应用创新实验室（Floating Living Lab），并会在2024年第一季开始运作。 堆叠式ESS是综合浮动能源解决方案的一个重要组成体，并能协助解决新加坡土地有限的问题。这个1000万元项目是能源市场管理局与海庭于2020年4月宣布展开的合作，为海事业开发创新能源解决方案的一部份。公司股价闭市下滑3.31%至0.12元。