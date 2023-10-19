集合科研学术企业 裕廊创新区武林广场料明年底落成

推动先进制造业发展的裕廊创新区（Jurong Innovation District）的生态系统逐渐成形，耗资5亿7000万元兴建的武林广场（Bulim Square）预料在明年底建成，到时跨国和本地企业、科研机构和高等学府将汇集同一区，共同打造下一代制造业的新面貌。

建有六层楼高、占地170万平方英尺的武林广场是一座采纳人工智能和机器人等创新技术的先进制造厂，包括设有地下物流交通网、自动导引运输车，以及能够支持研发、原型开发、生产和分销等用途的高天花板设计。

日本机床巨头发那科（Fanuc）和数码相机厂商柯尼卡美能达（Konica Minolta）已宣布进驻武林广场。发那科将在那里设立新的区域总部；柯尼卡美能达计划提供器材保修服务。

我国致力于在2020年至2030年间，让制造业增值提高50％，建立裕廊创新区是落实这项计划的要素之一。整个裕廊创新区占地600公顷，涵盖五个范围：南洋理工大学、洁净科技园（CleanTech Park），以及登加（Tengah）、武林（Bulim）和峇哈（Bahar）。上述提到的武林广场，是占地150公顷的武林范围的一部分。

裕廊创新区去年吸引4.2亿元新投资

裕廊创新区由裕廊集团（JTC）负责规划。该区去年吸引4亿2000万元的新投资，迄今有超过100个在制造业价值链的相关利益者承诺进驻，包括韩国现代汽车集团（Hyundai Motor Group）、日本脚踏车零件制造商禧玛诺（Shimano），以及德国工程公司博世力士乐（Bosch Rexroth）。

配合星期四（10月19日）举行的首个裕廊创新区日，区内支持可持续解决方案的洁净科技园也正式迎来两个研究机构——新加坡科技研究局（A*STAR）属下的新加坡制造技术研究院（SIMTech），以及国家计量中心（National Metrology Centre）。

贸工部长颜金勇星期四也参观了两个研究机构的新设施，了解企业可如何利用它们来进行创新工作。共有300名制造业者参与这个分享最新制造业技术的活动。

裕廊集团总裁陈文凯在开幕仪式上说，裕廊创新区提供一个相辅相成的生态系统，让本地中小企业和起步公司，能够与跨国公司及大型本地企业合作，推动它们的创新进程。

他说：“这些新的和现有业者让我们向落实制造业2030愿景，成为先进制造业的全球业务、创新和人才中心迈进一步。”

陈文凯透露，最新进驻裕廊创新区的业者包括全国增材制造创新组合、英特格（Entegris）、Sulzer新加坡公司，以及元素材料科技公司（Element Materials Technology）。

与此同时，新加坡劳动力发展局（WSG）星期四推出行业重新设计工作计划，由商会商团带头帮助企业设计采纳新制造业技术的工作。

为石油化学业生产零件的中小企业CKE Manufacturing，利用洁净科技园的模范科技制造厂进行测试工作。公司第三代掌门人、企业发展部经理关礼锋接受《联合早报》访问时说：“我们在这里为新技术进行测试，有助于降低风险，确保新技术可行后才投入资金购买设备。”

他透露，公司进行测试后决定投入六位数的资金采纳自动化制造设施，借此提高生产力和加强接应更多订单的能力。