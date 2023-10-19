王瑞杰：金融机构应融入可持续发展 助区域达净零目标

可持续发展转型乃大势所趋，副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰呼吁金融机构把可持续发展融入各项运作中，并积极支持本区域迈向“净零”目标。

王瑞杰星期四（10月19日）在2023年度新加坡银行与金融学院（Institute of Banking and Finance，简称IBF）颁奖晚宴上致辞时说：“亚洲各国要达成减排和可持续发展目标，却面对显著的融资鸿沟。亚洲每年预计需要3万1000亿元的投资才能达到净零目标。这比现有投资额多出1万亿元。金融机构的各运作程序必须融入可持续发展考量。”

他还说，绿色转型不能直接达成，当中有新机遇，也有新风险。新科技和解决方案迅速演化，但这不应该是阻止金融业在面对临界点前投资于可行解决方案的障碍。

金融业也必须与时俱进，数码科技是重要一环。王瑞杰说，新加坡金融管理局和银行与金融学院在研究生成人工智能会如何改变金融业。

银行与金融学院总裁黄南新指出，金融人员应该不断提升技能和接受再培训。

他说，可持续发展趋势对新加坡来说是商机。关键是要确保我国劳动力拥有适用的技术和能力，做好准备。

颁发39奖项给金融业领袖和机构 表扬贡献

银行与金融学院每年颁发奖项给金融业领袖和机构，表扬他们对促进金融业发展和栽培人员方面的贡献。

今年的奖项较去年多出九个，共达39个。本届大会增设可持续发展金融荣誉专才（Sustainable Finance Distinguished Fellow）奖，由汇丰银行新加坡首席执行官黄继瑜夺得。

副总理王瑞杰（左）和银行与金融学院总裁黄南新（右）颁奖给汇丰银行新加坡首席执行官黄继瑜（中）。（林明顺摄）

他接受《联合早报》访问时说，公共和私人领域必须拨出大量资金，投资可持续发展基础设施、再生能源和气候解决方案，因此可持续金融非常重要。

“为了支持企业转型和创造可持续发展经营模式，我们必须通过创新方式发放资金用于各种用途。例如我们与淡马锡联合推出的债务融资平台Pentagreen Capital，就支持有投资潜能的东南亚可持续发展项目。”

其他得奖者还有赢得科技荣誉专才奖的星展银行（DBS）应用系统、科技与运营部首席技术官黄炳钦。

大会还颁发了特别激励奖（Inspire Award）给宏利保险（Manulife）、华侨银行（OCBC）和保诚保险（Prudential）， 以及人才发展表现奖（Advance Award）给高盛（Goldman Sachs）。