受本地买家推动 非中央区私宅转售价续涨两个月

本地买家青睐郊区设施齐全的转售私宅，推动1月非中央区私宅转售价环比上涨0.5%，连续两个月环比上扬。

新加坡国立大学房地产与城市研究院（IREUS）星期三（2月28日）发布的1月非有地私宅整体转售价格指数（NUS SRPI）的预估数据显示，私宅转售价1月环比微涨0.3%，但较前一个月0.7%的涨幅有所放缓。

不包括小型公寓的中央区私宅转售价持平，非中央区私宅转售价环比上涨0.5%；小型公寓转售价环比起0.1%。

国大的房地产价格指数采用一篮子代表本地非有地私宅的交易数据，以反映本地完工非有地私宅价格走势。

专家：买家主要来自本地 设施齐全的非中央区新私宅推高转售价

ERA产业主要执行官林东荣认为，转售交易的买家大多来自本地，他们更喜欢居住在设施齐全的非中央区地段。那里推出的新私宅间接推动了转售价格上涨。相比之下，受到降温政策和缺乏新私宅推出的影响，中央区私宅转售则不温不火。

至于小型公寓转售价格涨幅较小的原因，他说，除了买家对居住面积和设施要求外，小型公寓的尺价通常较高，而买家可能会更中意尺价相对较低的大房型。

国大房地产与城市研究院院长钱文澜教授说，虽然一系列的房地产降温措施抑制了房价的大幅上涨，但由于新加坡土地稀缺，除去金融危机的重大冲击外，本地房地产价格一般都会呈上升趋势。因此，为了更好地了解本地房地产的趋势，市场应更关注变化率。例如，从去年1月至今年1月，本地非有地私宅价格指数的每月环比走势较为平稳。

此外，报告修正了去年12月份的私宅转售数据，非有地私宅整体转售价格环比上升0.7%，低于此前预估的0.8％增幅。