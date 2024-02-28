新航与新西兰航空结盟计划延长至2029年

已结盟10年的新加坡航空公司（SIA）和新西兰航空（Air New Zealand）获得新西兰交通部批准，将结盟计划延长五年。

这两家国际航空公司在星期三（2月28日）发表文告说，新西兰交通部批准两家公司延长结盟计划至2029年3月。

在过去的10年里，两家公司通过结盟合作把往返新西兰和新加坡的座位数量（seat capacity）增加近50%。这包括每日增加多达三趟奥克兰和新加坡之间的航班，以及一趟克赖斯特彻奇（Christchurch，又称基督城）和新加坡之间的航班。

为乘客提供更多选择 便利出行

延长结盟计划后，若获得管制当局许可，两家公司将从今年10月27日至明年3月29日，每日提供四趟奥克兰和新加坡之间航班。文告说，这让乘客在假日高峰期能有更多航班选择。

包括这四趟季节性航班，两家公司在高峰期联合提供的往返航班，每周共38趟，座位数量相当于每年89万3000多个。

新航市场规划高级代副总裁戴浩宇说：“两家公司的结盟计划获得延长，我们就能继续为客户提供更多往返新加坡和新西兰，以及通往新西兰内陆目的地和世界各地的选择。”

新西兰航空的转型与联盟总监威廉姆斯（Mike Williams）说，结盟计划自2015年实施以来计划，两家公司来往于新西兰、新加坡和其他地点的载客量超过460万人次。

他说，这项合作让新西兰人通过新航广大网络通往欧洲、印度和东南亚等地。合作计划延长多五年，双方将能继续促进贸易和旅游，并为客户提供更多选择和便利连接。