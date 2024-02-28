凯德投资2023财年下半年亏损1.7亿元 派发每股12分股息

凯德投资2023财年下半年亏损1亿7000万元，每股亏损3.3分，公司董事会建议派发每股12分的股息。

尽管集团利润降幅大于预期，但这并未对其股价产生负面影响。星期三（2月28日）闭市时，该股收于2.78元，起1.46％。受访分析师说，集团股息能稳定在每股12分，这表明集团资产负债表依然健康。

凯德投资（CapitaLand Investment）星期三（2月28日）发布最新业绩显示，2023财年全年净利下跌79％至1亿8100万元，每股盈利减少78.8％至3.5分。集团指出，这主要是受到集团投资房地产重新估值带来非现金公允价值损失，特别是在租金走软的中国，以及资本化率上升的美国。

不过，集团继续在充满挑战的交易环境中推动资产再循环（asset recycling），去年完成21亿元的资产脱售。

除去重估损失 集团下半年净利应同比增8％

去年下半年，集团的重估和资产减损达6亿元，前年则录得3000万元的重估收益。若除去重估损失，集团下半年净利应同比增长8％至4亿3000万元。

集团在2023财年全年的营收为27亿8400万元，同比下滑3.2％；收费相关业务（FRB）的营收上升8.7％至10亿7000万元；由于投资物业的重估损失和资产再循环的收益下滑，息税折摊前盈利（EBITDA）减少43.8％，为11亿零400万元；运营活动的EBITDA保持稳定，为14亿7500万元。

新加坡住宅市场正在降温，中国也深陷已持续三年的房地产危机中，受高利率和疫后远程工作情况的双重打击，商业房地产市场的低迷正在全球蔓延。不过，凯德投资仍表示，今年集团有望实现基金管理规模达到1000亿元的目标，并宣布了在五年内将其翻一番至2000亿元的新目标。

凯德投资首席执行官李志勤说：“我们将优化中国投资组合，增加以人民币计价的基金，并增加在日本、韩国、澳大利亚等地的基金产品。”

FSMOne.com研究及投资组合管理部研究分析员陈秋伊在与《联合早报》的采访中说，凯德投资出现亏损但股价上扬，出现这种反差可能是因为在大多数新加坡房地产投资信托（S-REIT）的股息都在下降的背景下，集团的股息却能稳定在每股12分的水平。这表明，尽管财务业绩较差，资产负债表依然健康。此外，由于集团将投资组合的公允价值损失，归因于中国市场疲软和美国资产资本化率上升，投资者对集团在美国和中国脱售资产的前景持乐观态度。

辉立证券首席股票经纪谭莹莹对《联合早报》说：“美联储一天不降低利率，整个房地产板块都要继续承压，因此集团股价在星期三的上涨不一定是可持续的。建议投资者在上半年减息之前，谨慎入手该板块股票。”