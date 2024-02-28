非营业费用增长 17LIVE集团去年下半年亏损扩大

因非营业费用大幅增长，导致直播互动娱乐平台17LIVE集团去年下半年亏损达1亿2967万美元（约1亿7427万新元），每股亏损2.24美元，前年同期亏损902万美元。

17LIVE集团星期三（2月28日）开盘前发布的2023财年下半年及全年业绩显示，集团去年全年亏损2亿4791万美元，每股亏损6.14美元。

此外，集团去年下半年和全年的非营业费用分别从前年同期的1785万元和5586万元，大幅增长至1亿1800万元和2亿4568万元。

17LIVE执行主席及首席执行官潘杰贤说，虽然集团转型成上市公司为2023财年的业绩表现带来一次过支出和非现金项目，但随着集团执行业务战略，并成为亚洲直播娱乐领域的领导者，这已推动集团今年的增长轨迹。

新加坡辉立证券股票经纪张爵兴接受《联合早报》采访时指出，亏损扩大主要是因为非营业费用增长，这是由非现金的重估损失（revaluation loss）以及与祥峰科技收购企业 （Vertex Technology Acquisition Corporation，简称VTAC）业务合并产生相关费用所致，通常为一次过支出。若由此判断集团表现，可能会以偏概全。

集团下半年和全年营收分别为1亿2794万美元和2亿7892万美元，同比分别减少22%和23%。

不包括一次过支出 去年调整后营收涨40%

张爵兴说，若不包括一次过支出影响，集团去年调整后的营业收入实际上同比增长40%。更重要的是，毛利率从前年的34.7%提高到41.2%，这表明集团的经营还不错。

细看不同的业务领域，直播（Real Liver）和虚拟主播（V-Liver）的全年营收分别为2亿6580万美元和500万美元 ，其他（包括直播带货和其他新业务）业务的营收为810万美元，同比增加35%。

17LIVE是本地第一个通过和特殊目的收购公司（SPAC）合并上市的公司，去年12月开始交易。它的股价自挂牌以来下跌超过60%，星期三收报1.43元。