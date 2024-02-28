受股票回购和净利回升鼓舞 翱兰集团开市涨7.8%

在息税前盈利（EBIT）增长和较低特殊项目损失的推动下，翱兰集团（Olam Group）去年下半年净利同比上扬15.5％至2亿3080万元。不过全年来看，集团净利同比下挫55.7%至2亿7870万元，主要是因为融资成本上涨带来的负面影响。

得益于股票回购消息和去年下半年的净利增长，翱兰集团星期三（2月28日）开市涨7.8%至0.97元，一度更高涨10%。它闭市收涨6.7%至0.96元。

董事会建议派发每股4分的年终股息，低于上财年同期的4.5分。股息除权日是5月13日。

翱兰集团星期三开市前发布截至去年12月底的2023财年全年及下半年业绩时指出，集团将启动股票回购计划，回购数额最多可达流通股票的5%。

集团去年下半年营收同比下跌10.8％至235亿8690万元，息税前盈利涨19.3%至9亿5230万元，特殊项目损失从1亿零300万元减至4330万元。

集团全年营收下滑12.1%至482亿7200万元，这是由于销售组合中几种产品的价格下降，抵消了销售量的增长。

翱兰农业上市计划再延迟

另一方面，集团指出，由于沙特阿拉伯对于外国公司在当地上市的监管框架还未确定，翱兰农业（Olam Agri）在当地的首次公开售股（IPO）不能如期在今年上半年进行。

当《联合早报》在业绩说明会上询问翱兰食品原料（ofi）和翱兰农业上市时可能达到的估值时，翱兰集团首席执行长魏吉思（Sunny Verghese）说，集团无法对此发表评论，但以集团2022年12月的股权出售作为参考，翱兰农业当时整体价值约为35亿美元（约47亿新元）。路透社资料显示，集团先前考虑通过在伦敦上市翱兰食品原料筹集约20亿英镑（约34亿新元）。

关于这些上市时将筹到的资金，魏吉思提到主要用途是投资未来增长，同时也有为集团减轻负债率的效果。

翱兰集团在这次业绩中也宣布几项关乎新加坡员工的战略调整。其中，集团决定终止子公司翱兰基金管理（Olam Fund Management）的服务。此举将影响到14名分布在新加坡和中国的员工。另外，由于我国消费者对产品反响平平，集团也决定关闭可持续食品品牌“Re-”。“Re-”的关闭将会影响六名位于新加坡的员工。对受影响的员工，集团将提供就业支持或遣散补偿。