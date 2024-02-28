旅店置业去年下半年净利同比大涨达5亿7822万元

涉嫌向前交通部长易华仁行贿的富豪王明星所掌管的旅店置业（Hotel Properties Limited），去年下半年净利取得巨大同比增幅，达到5亿7822万元。

集团将派发每股4分的年终股息，另加每股2分的特别股息。派发日期将在适当时候公布。

旅店置业的执行董事王明星去年因为涉嫌向易华仁行贿而被捕，引起市场对旅店置业的关注。

根据旅店置业在星期二（2月27日）晚公布的下半年和全年业绩报告，截至去年底，集团下半年净利同比大涨约14倍至5亿7822万元，远超2022财年同期的3825万元。

这主要因为集团在新加坡的投资房产，获得6亿4500万元的公允价值收益。

集团下半年营收同比增长17.1%至3亿2309万元。每股盈利约1.10元，高于上个财年同期的5.32分。

截至去年底的集团每股净资产值为4.13元；集团长期投资按市值计价（mark-to-market）的公允价值损失达到1190万元，低于去年的1730万元。

全年净利达5亿6105万元，远超上财年的4018万元。营收增长22.2%至6亿4212万元。

金融成本因为利率升高，而从上个财年的5940万元上升到9830万元。

集团去年全年收购了总值1亿3921万元的资产，并脱售了净账面价值（net book value）达到1084万元的资产。集团也以8780万元脱售Ming Arcade七个店面，并在去年5月交易完成后全数入账。

获当局颁发临时准证 集团三物业重新发展

集团获得当局颁发的临时准证，可把福临购物中心（Forum The Shopping Mall）、voco酒店（voco Orchard Singapore）和旅店置业大厦（HPL House）所在地段，重新发展成包含酒店、零售、办公楼和住宅的综合发展项目，集团正在策划中。

集团预测在伦敦的Bankside Yards房地产项目，会在接下来的一年展开下个阶段的工程。

集团股价星期三上升0.28%，报3.59元。