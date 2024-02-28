九成政府合同条款化简 4月推新平台助业者便捷投标

今年4月起，政府将推出新招标平台Tender Lite，为超过90%的政府合同简化招标条款，协助业者更便捷地参加政府招标活动。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达星期三（2月28日）在国会拨款委员会辩论财政部开支预算时做出这一宣布。

Tender Lite将涵盖合同价值高达100万元的一般商品和服务的招标。新措施将使合同条件减少约两成，也不会要求保证金，以及要求供应商因延迟交货而须支付政府其他损失和费用。

徐芳达指出，对于许多中小企业来说，政府合同是他们建立信誉和纪录的机会，这对他们之后竞标私营部门和海外合同很有帮助。

我国逾八成采购机会授予中小企业

以数量来看，我国超过80%的政府采购机会授予中小企业，若按价值来看，这个比率则约40%，高于澳大利亚和中国各定下的20%和30%目标。

徐芳达说，虽然通货膨胀的情况有好转的迹象，但政府知道中小型企业都十分关注运营成本的课题，因此“政府会推出各种措施，协助企业降低成本，并同时简化企业和政府之间的交易过程，让企业省钱、省力、省时间。”

政府听取了业者的反馈，已推出一系列平台减轻企业行政成本，以及使交易过程更便捷，例如让企业能快速向政府机构提供银行担保或风险担保的数码程序eGuarantee@Gov，以及一站式薪资系统One-Stop Payroll。

以2022年推出的eGuarantee@Gov为例，至今共有60多家金融机构和40个政府机构参与。迄今为止，政府已签发超过12万份电子担保，这个数码程序预计每年为企业、金融机构和政府机构省下约60万元的成本。

徐芳达说，政府的目标是在今年底前，将上述数码程序扩展到所有有担保需求的政府机构，这将为整个生态系统带来更多节约的机会。

另外，政府电子商务网站GeBIZ也增加了供应商文件库（Supplier File Repository），供应商只需上传一次相关业务文件，即可在所有政府报价和招标的多个投标中使用，这项功能让供应商每年提交的10万个投标，可节省多达5000个工时。