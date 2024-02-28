城市发展2023年净利跌75.3% 营收涨50%

城市发展（City Developments Ltd）2023年下半年营收同比增长22.9%至22亿3742万元，净利增加51.2%至2亿5083万元。

但全年来看，集团净利大跌75.3%，报3亿1731万元，低于市场预期。全年营收涨50%，达到49亿4112万元。

cdl 2023 performance（Lianhe Zaobao）

董事会宣布派发每股8分的年终股息，加上去年9月派发的每股4分的特别中期股息，使得全年股息为每股12分，低于2022财年的28分。集团将于5月22日派息。

城市发展在星期三（2月28日）的业绩说明会上表示，2023财年的营收增长，主要得益于房地产开发业务收入翻倍。此外，投资房地产和酒店业务收入分别同比增长31.8%和8.5%。

尽管收入大增，但由于2023财年融资成本较高，加上缺乏像2022年脱售千禧首尔希尔顿酒店（Millennium Hilton Seoul）和毗邻地段获得约12亿5000万元的重大资产剥离收益，公司净利大幅下跌。

根据彭博社整理数据，分析师预测城市发展全年净利为3亿5800万元。

新加坡兴业银行股票研究副总裁维杰（Vijay Natarajan）接受《联合早报》访问时说，由于利润率较低和融资成本较高，城市发展的核心盈利达不到预期。不过，新宣布的撤资策略可能会产生积极的催化作用。

今年重点将放在资本回收

城市发展集团首席执行官郭益智在业绩会上表示，2023年是收购的一年，公司完成了24亿元的收购，而脱售收入仅为6亿元。今年的重点将放在资本回收上，目标是至少实现10亿元的脱售。

他透露，英国的办公楼项目将不受此目标影响，但英国的特定用途学生宿舍（PBSA）以及日本的私人租赁板块（PRS）等都在脱售考虑范围之内。公司正在审视各种非核心资产以达成脱售目标。此外，公司今年将扩大基金管理规模，也会考虑将核心资产的部分股权出售给它将管理的基金。

他说，过去一年，融资成本吞噬了利润。2022年的净融资成本约为2亿元，而2023年升至4亿元，这是非常沉重的负担。他预期今年随着利率下降，情况将有所改善。

尽管以资本回收为重点，公司仍会考虑收购和投资。它将继续参与新加坡的土地投标，但在价格高企、竞争激烈的背景下，投标会非常谨慎，以保持一定的利润率。

城市发展去年在新加坡卖出了730个私宅单位，比之前一年减少50.9％；总销售额同比跌48.6％，报15亿元。

城市发展执行主席郭令明说：“新加坡额外的降温措施增加了集团面对的挑战。”

另外，城市发展过去一年股价跌25.6％，郭益智说，公司股价目前处于“荒谬的低水平”，会考虑股票回购，但不确定何时实施。

对此，维杰认为，城市发展股价远低于账面价值和修订后的资产净值（RNAV），此次宣布加大撤资力度，有助于减轻债务负担并释放价值。此外，恢复有针对性的股票回购可能会限制股价下跌。

城市发展股价星期三跌3.02%，报5.78元。