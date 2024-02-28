强稳会计审计生态 助我国打造成可信赖国际商贸中心

经过数十年努力，我国成功打造作为可信赖商业和贸易中心的国际声誉，要素之一是强稳的会计和审计生态环境。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮，星期三（2月28日）在国会拨款委员会辩论财政部的开支预算时，针对我国商业中心的竞争优势发表上述看法。

她说：“会计师在维护和支持企业方面扮演重要角色，强稳的会计业一直是我国可信赖商业中心的基石。”不过，近年来会计业面对人力资源的挑战，就读会计学位的学生以及从事会计相关职业的毕业生人数减少。

因此，财政部于2022年成立会计工作队伍评估委员会（Accountancy Workforce Review Committee）来探讨如何应对这些挑战，以及如何可持续地培养本地会计人才。委员会的工作即将完成，委员会预期在未来几个月发布他们的建议。

英兰妮相信，我国与利益相关者的合作将提振会计业，进而巩固我国作为可信赖商业中心的地位。

我国另一竞争优势 采取亲商亲贸易方针

我国商业中心的另一个主要竞争优势是我国采取亲商、亲贸易的方针。英兰妮说，财政部持续改进我国贸易流程，以确保货物流通以及降低企业的监管成本。

在这方面，新加坡海关在制定由所有亚细安成员国签署的“互相认可安排”（Mutual Recognition Arrangement）协议扮演主要角色。通过这项安排，企业在亚细安运输货物时，可更快处理文件和完成货物清关。

但英兰妮强调，我国不应视新加坡的枢纽地位为理所当然，她呼吁所有利益相关者与本地企业合作，协助它们建立新的能力以及加强竞争力。