投资者谨慎观望利率动向 海指下挫0.58%

投资者静待美国主要通货膨胀指标，以及美国联邦储备局官员发表评论之前，亚太股市星期三（2月28日）普遍下跌。新加坡海峡时报指数闭市下跌0.58%或18.39点，报3138.93点。

FSMOne.com研究及投资组合管理部研究分析员郑博仑接受《联合早报》采访时说：“亚太股市表现不振，因为投资者在美国发布个人消费支出和去年第四季初步的经济增长等主要经济数据前，保持谨慎态度。”

他指出，随着财报季节接近尾声，投资者可以从本地经济数据、区域的贸易数字和全球通胀、经济增长数据找寻催化剂，这些数据都会牵引投资者的情绪。

亚太股市方面，除了首尔股市上扬1.04%， 其他股市都下滑。深圳股市下挫3.79%，上海和香港股市分别滑落1.91%和1.51%。台湾下跌0.49%，东京和悉尼股市小跌0.08%和0.06%。

老虎证券市场策略师黄佳仁受访时说，中国和香港股市出现获利回吐，导致股市走低。

“整个市场的情绪目前没有基本面的扶持，升幅不是靠公司的盈利改善支撑，而是靠对政府持续出台财政刺激政策的期望而上扬。”

本地股市全天共有22亿8000万股转手，交易额达16亿1000万元，上升股247只、下跌股352只。

30只成份股跌多升少，六只上扬，20只下跌，四只持平。

领跌的是云顶新加坡（Genting Singapore），股价跌幅达3.78%，收报0.89元；跌幅较大的还包括海庭（Seatrium）下挫3.33%至0.087元，胜科工业（Sembcorp Industries）下滑3.10%至5.00元。

领涨的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）闭市上涨4.19%至1.74元，华业集团（UOL）上扬2.33%至6.15元，凯德投资（CapitaLand Investment）起1.46%至2.78元。

金光农业资源下半年净利大幅滑落96.1%

个股消息方面，金光农业资源（Golden Agri-Resources）开市前公布截至去年底2023财年的下半年净利大幅滑落96.1%至1527万美元（约2056万新元），每股盈利从3.09美分跌至0.12美分，董事会建议下半年派发每股0.613分的年终股息，同比下跌38.1%。公司股价闭市报0.27元，下跌1.82%。

远东乌节（Far East Orchard）闭市后公布，在投资房地产的公允价值攀升带动下，截至去年底的下半年同比净利从1390万元大幅攀升至5770万元，每股盈利从2022财年下半年的2.92分，跃升至11.84分。董事会建议2023财年派息每股4分。公司股价闭市维持在1.03元。

胜捷企业（Centurion）闭市后公布截至去年底下半年的净利大幅攀升198%至1亿1480万元，全年的每股盈利从8.50分增加至18.21分。董事会建议派发每股1.5分的年终股息。公司股价闭市攀升2.33%至0.44元。

在观察名单中的长成控股（Tiong Seng）闭市后披露去年下半年转亏为盈。截至去年12月底的下半年净利是352万元，2022年下半年的亏损则为4亿零700万元。它去年下半年每股盈利达0.8分。公司股价闭市下跌4.62%至0.062元。