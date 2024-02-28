我国财政制度公平且渐进 低收入家庭所获补贴远超所缴税金

我国采取长期审慎开支的方式，让政府开支能维持在占国内生产总值（GDP）的少于五分之一水平，并确保税务负担低。此外，我国采取公平和渐进的财政制度，让那些有更多需要的国人可获得远超他们所缴税金的帮助。

在这方面，新加坡的表现优于英国和芬兰等发达经济体，尤其是中低收入家庭。

副总理兼财政部长黄循财星期三（2月28日）在国会总结政府财政政策辩论时，做出以上表述。他指出，收入最低的20%家庭、中等收入的20%家庭，以及收入最高的20%家庭，每缴纳1元税款，可获得的补贴分别为4元、2元，以及3角。而这些还不包括其他无形的好处，包括世界级教育系统和安全的街道。

黄循财称，我国拥有资源来打造强稳的经济和社会，并取得良好的成果不是童话，而是通过审慎、公平和可持续的财政管理方式达成的。

他指出反对党希望政府将更多储备金用在经常支出（current spending），如动用土地销售的收入、提高储备金净投资回报贡献（NIRC）可使用比率等，但这意味着我国在未来留给自己、孩子和下一代的资源会变少。

另一方面，黄循财针对新加坡实施第二代反税基侵蚀和盈利转移（Base Erosion and Profit Shifting 2.0，简称BEPS2.0）框架所带来的影响做出回应。

他指出，实施BEPS2.0的举措估计为新加坡带来约20亿元至110亿元的企业所得税收入，但目前无法确定实际影响，因为有很多未知数。2027财年起才能观察实施BEPS2.0后对收入带来的影响。

他说，现实情况是跨国企业拥有议价能力，全球政府都在想办法支持它们，吸引它们前来投资。“我们虽不处在同一竞争层面，但须采取精明的策略，确保自己不落后他人，确保重要投资能够在这里扎根。”

这就是为什么政府在今年预算案推出可退还投资税收抵免（Refundable Investment Credit）计划，并承诺投入更多资金来支持新的投资、研究和创新活动。

英兰妮：我国政府支出为发达经济体中最低之一 但经济与社会指标排前

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮在国会拨款委员会辩论财政部的开支预算时，则重申国家理财立场，即随着政府支出需要增加，政府将继续有效和审慎地使用公共资源，确保拨款物有所值。

英兰妮说，目前政府支出占国内生产总值（GDP）的大约18%，是发达经济体中的最低之一。但与此同时，我国在许多经济和社会指标上名列前茅。

她指出，政府设有评估支出及重新分配资源的机制。例如，在2023财年，政府把所有政府部门和国家机关的预算削减1%，并把资金用在新的优先事项上。