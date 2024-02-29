从“龙众有”到“龙众好”

每年借着财政预算案总能窥斑见豹，了解政府的心头大事。而在大年初七公布的预算案，最大亮点可说是“大派利是”，除了再三派发邻里购物券，也增加对家庭支持如育儿、中年人提升技能和再培训、退休养老、医疗保健、翻新基础设施等。突如其来的补贴让人能卸下通胀压力过个肥年，也引起坊间热议这是“大选前预算案”。不过，也有人觉得美中不足，比如国民服役人员只获得200元的礼券；对企业支持方面，提供50%公司税回扣虽然可观，但顶限仅为4万元，是否有些小气？对于年长一辈退休人士的产业税，是否得把他们的收入与健康状况纳入考量范围？

商界对预算案的反应也褒贬不一，有些中小企业、传统行业和处于下行周期的行业，会觉得这次对企业支持较单薄，难以帮助他们解决当前的挑战。目前全球贷款利率居高不下，企业现金流压力大，加上我国的租金节节攀升，特别对制造业等相对占地的传统领域来说，如果不能预见长期的厂房租金成本，就缺乏信心进行长远的扩张发展。

不过，往好的方面看，预算案其实是脱离了以往的“战术性”而转向“战略性”思维，放眼长远大局，勉励企业转型升级和提升产业环境。这包括减税、提高“企业融资计划”额度、将“节能津贴计划”推广至更多行业领域，及拨款10亿元投资发展人工智能产业。

这些措施点出几个大方向：数码智能、可持续发展和业务升级。面对全球地缘政治角力、关键技术的快速更迭和气候变化威胁，企业不能再只是守着原来的一亩三分地，要制胜长远未来，得“对自己更狠”，下定决心发展出新经济中的实力，掌握国际商机、新增长赛道，争取产业链话语权和市场定价权。

智能革命席卷 终身学习刻不容缓

预算案的另一个亮点则是“授人以渔”，协助国人应对裁员潮的风险。革新版的“技能创前程进阶计划”，特别以中年国人为对象，提供额外4000元的补助金，让中年人即使在无职状态进修技能时，还能够照顾家庭需要。这次务实的考量，反映了政府对国人更新技能的深切重视，以应对全球经济环境的巨变，可谓以民为先。

根据人力部最新数据，去年我国裁员人数破1万4000人，超越冠病疫情前2019年全年裁员总数。裁员主因是企业重组，全球经济逆风也冲击对批发贸易、资信科技服务和电子制造等外向型行业。

人工智能科技取代工作岗位的趋势，也导致裁员的浪潮在全球兴起，尤其影响中产阶级的就业。去年全球跨国企业启动轮番的裁员，将更多资源配置到发展人工智能和自动化技术，追求更精简高效的运营。最近，美国联合包裹公司（UPS）宣布裁退1万多名员工，原因是通过机器学习，公司已经可以更好地确定应向客户收取多少运费，取代了定价部门的岗位。

正如李显龙总理所说，这次预算案除了纾解人民对生活费上涨的忧虑，也为国家下个阶段的发展打下更好的基础。虽然无法十全十美，但毕竟是一个兼顾短期需求和长期发展，顾及全民福利的预算案，基本达成了“惠民、亲商、益政”的效果。预算案让人人都能在新经济中有所成长和贡献，也在全球经济逆风下重新点燃我国活力的强心针。

无论这是否“大选前预算案”或暂时的甜头，在动荡世局中，我们仍然应感恩得以善用先辈建立的资源，不抱着饭来张口的心态，而应自强不息，青出于蓝。往往只要脚踏实地、专心尽责守好本分的岗位，总有更大机会在前头迎接我们，新加坡的建国59年来岂不是如此吗？

（作者是新加坡中华总商会会长）