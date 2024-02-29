业务和生产率增长 新科工程去年下半年净利上扬19.9％

新科工程（ST Engineering）截至去年12月底下半年净利同比上扬19.9％至3亿零590万元，主要是因为强劲的业务增长、生产率提高和成本节约。集团全年净利也上升9.6％至5亿8650万元。

集团下半年营收同比增加9.9％至52亿3800万元，全年营收增加11.8％至101亿零100万元。

董事会建议每股4分的年终股息，全年股息因此达16分，与2022年持平。股息除权日是4月30日，派息日为5月14日。

集团星期四（2月29日）开市前发布业绩时指出，去年第四季，集团获得约31亿元的新合同，其中包括来自商业宇航的10亿元、来自国防与公共安全的15亿元，以及来自城市解决方案与卫星通信的6亿4500万元。截至去年底，集团的在手订单总额达274亿元。

对于集团在手订单的具体情况，新科工程首席财务总监符致镜向《联合早报》解释，市场目前处于上行周期，有的客户甚至要求提前领取货物，集团目前也没有观察到不寻常的订单取消行为，因此对在手订单状况和未来营收可见度持乐观态度。

新科工程首席财务总监：目前没有计划改变派息政策

谈及集团在提高生产率和节约成本方面的举措，新科工程总裁兼首席执行长钟思峰指出，即便在通胀压力的影响下，集团依然成功地把营业费用率从前年的12.1%，降低至去年的11.4%，反映了集团在这方面的努力。营业费用率是指营业费用（Operating Expenses，简称opex）在营收的占比。

在现金管理方面，集团全年的息税折摊前盈利（EBITDA）为14亿5610万元，反映了集团强劲的现金流。因此投资者非常关注的一个问题是，集团是否会通过提高股息回报股东、偿还债务或投资新项目。

对此，符致镜表示集团目前没有计划改变派息政策。根据集团正常支出情况的走势来看，债务会逐渐减少。在集团获取到优质投资机会时，虽然债务可能会增加，但这是基于这样的前提：它最终将利于股东。

新科工程星期四闭市股价持平，报3.98元。