新翔集团第三季盈利激增至3150万元 本财年前九个月扭亏为盈

在旅游业复苏和季节性需求的推动下，新翔集团（SATS）2024财年第三季净利同比激增62倍，环比增41.9%，报3150万元。第三季净利大增，使集团本财年前九个月扭亏为盈。

市场此前对2024财年盈利普遍预期为6050万元，第三季表现基本符合这一预期。新翔集团星期四（2月29日）开盘时股价上涨1.53%，闭市时涨幅回落到0.77%，报2.62元。

集团第三季营收同比增长187%，环比增6.5％，报13亿6540万元。这主要是由于强劲的季节性需求，尤其是4月收购的环美航务（Worldwide Flight Services）的货运需求推动了业务量增长。

由于航空业复苏和季节性因素影响，截至去年12月，集团不包括环美航务在内的航班量和航空食品供应量，已回到疫前的86％和97％水平，货运量已恢复至疫前的99%。

此外，集团在过去10个月采取了一系列再融资举措，以降低借贷成本， 每年可省下超过5000万元。

分析师：仍需降本增效

辉立证券研究分析师麦敏媚接受《联合早报》采访时认为，第三季是季节性最强劲的季度，积极的一面是净利环比继续改善，利息成本降至3.5%。然而，6.3%的营业利润率和2.3%净利润率表明，成本仍过高，需要进一步改善成本结构和降低利息支出。

她还指出，3150万元的净利中，环美航务仅贡献了310万元，较低的回报率拉低了全年股本回报率（ROE）。

就前九个月而言，集团2024财年前九个月净利为2370万元，而上财年同期净亏损3200万元。前九个月营收为38亿4600万元，同比增200.4%。集团总裁兼首席执行官莫智雄在业绩说明会上指出，集团“处于良好轨道”。

他也说，集团今年将受益于客运和货运业的持续复苏。随着盈利能力改善，优先事项仍然是偿还债务、对业务进行再投资并恢复向股东分配股息。