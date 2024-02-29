新加坡银行贷款连续五个月上升 1月环比微升0.08%

新加坡银行贷款连续五个月上升，企业和消费者在今年1月共获得7943亿元的贷款，环比微升0.08％，同比则下跌1.59％。

新加坡金融管理局星期四（2月29日）公布的预估数据显示，占贷款总额约六成的商业贷款为4816亿元，环比上升0.13％。若与去年12月份的0.02％涨幅比较，涨幅有所扩大。

占商业贷款最多的建筑与建设业贷款达1681亿元，环比减少0.18％。

占比第二高的金融与保险业贷款逆转前个月的跌势，在1月环比增加3.78％至1287亿元。

今年1月的消费者贷款略微增加，总额环比微升0.004％至3127亿元。其中，占消费者贷款高达七成的房屋和过渡贷款环比增0.1％，达2257亿元。

经济师：电子业料在今年上半年改善 服务业乐观情绪减弱

华侨银行首席经济师林秀心接受《联合早报》访问时说，1月贷款总额环比改善主要受商业贷款推动，特别是金融与保险业，以及交通、仓储和通讯业。尽管房屋和过渡贷款取得增长，消费者贷款的同比和环比表现保持疲软。

林秀心指出，商业展望调查显示制造业，特别是电子业的经营情况料在今年上半年改善；服务业整体情况依然正面，但乐观情绪有所减弱。影响下来贷款活动的主要因素包括利率走势、企业和消费者信心，以及地缘政治因素。

马来亚银行证券公司研究主管迪兰（Thilan Wickramasinghe）认为，在高利率和宏观环境充满不确定因素的背景下，贷款增长料依然有限，但1月份的数据或许预示信贷周期已触底。