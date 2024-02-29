康福德高下半年净利大增76.5％至1.02亿元

康福德高（ComfortDelGro）集团业绩强劲复苏，截至去年底2023财年集团下半年净利同比大增76.5％至1亿零200万元，全年净利因此增加4.3％至1亿8050万元。

集团下半年每股盈利从一年前同期的2.67分大增至4.71分，全年每股盈利增至8.33分，高于一年前的7.99分。

董事会建议在5月15日派发每股3.76分年终股息，这使全年股息增至6.66分，全年股息派发率为80％。股票注册截止日期是5月7日，派息日期是5月15日。

康福德高星期四（2月29日）闭市后发布业绩时指出，若不包括2022财年脱售伦敦房地产的收益，集团2023财年全年净利是增加26.6％。

集团下半年营收同比增加4.2％至20亿1800万元，全年营收增加2.6％至38亿8030万元。这主要是基础业务取得增长的结果，但部分被澳元和英镑疲软带来的不利外币换算所抵消。

它预期，随着乘客人次和车资上升，新加坡公共交通业务的地铁营收在2024年将增加。巴士业务的营收将从今年9月开始减少。集团期待两条地铁线和一个巴士配套的招标结果今年出炉。

德士车资和Zig平台佣金上升的全年影响，将帮助新加坡德士和私人出租车业务的营收取得增长。集团也期待新加坡陆路交通管理局针对点对点交通行业结构和管制框架的检讨结果。

康福德高董事经理兼集团总裁钟锡坚表示，2023年业绩的强劲表现和所有业务的持续复苏令人鼓舞。集团将继续专注于执行战略，利用在公共交通方面的专业知识，以赢得现有和新市场的新项目。

另一方面，集团预期资本开销将继续恢复到疫情前一般的4亿元至5亿元水平。疫情期间资本开销一度减半至约2亿元，去年已恢复到3亿6750万元。

钟锡坚在记者会上受询时指出，这些资本开销包括投资于电动巴士、电动车和充电设施等。自动驾驶车则稍微不同，他并不预期在这方面投资太多，主要是专注于自动驾驶车的使用，并密切留意各地管制条例的发展。

康福德高星期四闭市股价报1.35元，跌1.46％。