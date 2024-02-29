报告：新加坡首1％富人门槛大增49％至700万元亚太居首

最新数据显示，要位列新加坡最富有1％人口，净财富至少要有522万7000美元（700万新元），这个门槛在短短一年大增49％。此外，在亚太地区，新加坡的最富有1％门槛仍然最高。

咨询公司莱坊（Knight Frank）星期三（2月28日）发布《2024年财富报告》，公布各地最富有1％人士的财富信息。

在全球范围，高居榜首的是摩纳哥，那里最富有的1％人士净财富至少1288万3000美元（同比增3.9％）；卢森堡和瑞士分别以1083万2000美元和850万9000美元屈居第二和第三。美国第四，门槛达581万3000美元（增14％）。

在亚太地区，大部分最富有1％人士门槛都出现下滑。澳大利亚今年的门槛是467万3000美元（跌15％），新西兰为457万4000美元（跌12％），香港为309万4000美元（跌9％）。

反观新加坡，门槛从一年前的350万美元大增49％。日本的门槛是197万1000美元（增16%），中国大陆则是107万4000美元（增12%）。

报告说：“也许这令人惊讶，考虑到美国在总体财富创造方面的主导地位，美国以580万美元排第四。在整个亚太地区，新加坡以520万美元的门槛遥遥领先。”

报告指出，国家之间的财富分配存在着巨大的差异，较小的市场的门槛偏高。西方国家得满足处理政府赤字和增加税收的需要，要平衡征税需求和财富增长需求相当不容易。

新加坡超高净值人士数量稳步增长

另一方面，尽管2023年经济增长放缓，新加坡超高净值人士（UHNWI，门槛为3000万美元门槛）人数也继续稳步增长。

根据莱坊财富规模模型，新加坡超高净值人士人数从2022年的4601人增加到2023年的4783人，增加4.0％。这个增长速度预料将持续，预计到2028年，新加坡的超高净值人士数量将增加15.7％，达到5535人。

莱坊新加坡研究主管郑卫铭说：“根据国际货币基金组织预测，新加坡的2023年人均国内生产总值排名世界第五。政府优先考虑经济和社会稳定，使新加坡在吸引投资方面保持吸引力。这确保了财富的稳定增长，为社会各层面提供了创造和守住财富的机会。财富的创造，也为新加坡超高净值人士情牵私宅市场奠定了基础。”

全球层面，2023年的超高净值人士的人数从一年前的60万1300人增长4.2％，达到62万6619人。这一增长扭转了2022年的下降趋势，并且由北美（超高净值人士人数增7.2％）和中东（增6.2％）引领增长，亚洲和欧洲各增2.6％和1.8％。

其中，土耳其的超高净值人士数量增长9.7％，增幅引领全球；其后是美国（增7.9％）、印度（增6.1％）、韩国（增5.6％）和瑞士（增5.2％）。