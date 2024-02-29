今年减息缺利好因素 分析：高股息收益率可支撑银行股

三家本地银行去年第四季净利都逊于预期。分析师认为，美国联邦储备局今年启动减息，银行股缺乏利好因素带动，但约6％至7％的股息收益率，可支撑银行股的股价。

继华侨银行于星期三（2月28日）发布了全年业绩后，三家本地银行已经完成业绩发布。如市场所料，三家银行全年净利都取得双位数增长，但第四季的增长动能放缓。

与去年第三季相比，星展银行第四季净利减少9％，华侨银行减少10％，大华则大致持平。

星展集团研究分析师林瑞雯接受《联合早报》采访时说：“本地银行去年第四季的表现，都逊于市场预期。”

她指出，今年美联储将减息，银行股缺乏有利的因素带动，但股价将因高股息收益率而得到支撑。林瑞雯估计，美联储每减息25个基点，银行盈利将减少3％至5％。

分析：收费收入今年料能双位数增长

不过，她预期银行的收费收入今年可取得双位数增长。借着过去的收购，银行的客户有所增加，财富管理和银行卡的收费收入也将增加。

然而，高利率环境不利于贷款增长。林瑞雯指出，银行客户都还在还款，因此不会增加贷款。

林瑞雯还说，过去一年，银行的资产素质都维持在非常良好的水平。如果今年的信贷成本增加，银行都拥有充足资本，也拨出了准备金，应有余裕应付。信贷成本指的是银行向借款人发放贷款而须承担的成本。

截至去年底，星展的不良贷款比率为1.1％，华侨为1％，大华为1.5％。

分析：去年NIM放缓在预料中 三银行今年着重加强收费收入

辉立证券研究高级投资分析师谭鉫澄受访时则说，三家银行的盈利表现符合他的预期，主要原因是较高的收费收入和准备金减少，抵消了净利息收入下滑。他也说，净利息收入减少是预料中的。

预期美联储减息，三家银行都估计今年的净利息收益率（NIM）将放缓。星展估计全年NIM低于2.13%，华侨预测将放缓到2.2%至2.25%，大华预测放缓至2%左右。

谭鉫澄认为，三家银行今年的重点将是加强收费收入。他说：“星展和大华将借过去收购的花旗集团消费金融业务，来推进在区域市场的增长，并扩大市场份额。而华侨主要依赖它们在新加坡、马来西亚和大中华区核心市场的有机增长。”

星展和大华已整合花旗区域业务

星展去年8月宣布，已完成收购和整合花旗在台湾的消费金融业务。据估计，这将为星展今年全年带来约2亿元收入。

大华日前发布业绩时披露，已完成整合花旗在马来西亚和印度尼西亚的消费金融业务，泰国和越南的部分也将在未来几个月内完成。两家银行于2022年初宣布收购花旗在不同市场的消费金融业务。

林瑞雯目前都给予华侨和大华“持守”评级，认为它们股价将维持窄幅波动。

三家银行当中，谭鉫澄最看好星展，因为它的股息收益率约有7％，今年每季度每股派息54分，而华侨和大华的股息派发率仍维持在50％。