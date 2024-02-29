观望气氛浓厚导致美股下跌 亚太股市多数走高海指微升

虽然美国隔夜股市因为投资者观望气氛浓厚而下跌，星期四（2月29日）亚太股市的表现多数走高；新加坡海峡时报指数闭市微升2.92点或0.09%，收报3141.85点。

投资者期待3月初召开的中国全国人民代表大会将出台更多、更激进的刺激经济举措，促使深圳股市大幅上涨3.36%，上海股市也起1.94%。

泰源（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》采访时说，中国大陆和香港上市的国企估值好，投资者不妨留意机构投资者的资金流向，是否从美国市场转向亚太股市。

“若是如此，海指或会受益，因为本地银行的股息有5%至6%，具吸引力。”

辉立证券研究分析师麦敏媚告诉本报，海指成份股最新的财报表现不济，除了几家表现较突出，其他成份股的增长持平或利润下降。

麦敏媚也说，企业盈利压力会延伸到今年上半年，下半年在更强劲电子需求和半导体行业复苏的带动下有望改善。

她说：“一些企业已经开始通过租金调升或调高售价，将高利率和高材料成本转嫁给消费者，我们可以在下半年看到利润率有进步。”

其他收高的亚太股市包括台湾和悉尼，分别起0.60%和0.54%。

下跌的亚太股市中，首尔跌幅较大，达0.37%，香港和东京股市分别下滑0.15%和0.11%。

本地股市全天交易量达18亿7000万股，交易额19亿6000万元，上升股282只，下跌股277只。

海指成份股升多跌少，一共13只股价上升，12只下跌，五只持平。

领涨的成份股包括海庭（Seatrium）起3.45%至0.09元，凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated CommercialTrust）走高3.16%至1.96元，香港置地（Hongkong Land）上扬3.05%至3.38美元。

华业集团（UOL）下挫4.23%跌幅最大，闭市报5.89元，城市发展（City Developments Limited）下滑1.90%至5.67元，DFI零售集团滑落1.86%至2.11美元。

星狮地产信托将纳入海指成份股

个股消息方面，星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）闭市后宣布将在3月18日起纳入海指成份股。信托闭市上扬0.46%至2.19元。

百利宫房地产投资信托（Paragon REIT）的管理人闭市后披露，决定拒绝信托赞助人Cuscaden Peak Investments提出以5亿5000万元收购利达广场（Seletar Mall）的要求。拒绝的理由之一是交易会摊薄信托的每单位派息。信托股价闭市维持在0.825元。

中远海运（Cosco Shipping）闭市后公布截至去年12月31日财年业绩，虽然下半年仍然陷入5万9000元的亏损，但全年仍取得190万元的净利，扭转2022财年8860万元亏损的局面。公司股价闭市下跌0.73%至0.137元。

杨协成（Yeo Hiap Seng）闭市后披露，截至去年底的下半年的净利从2022年同期的120万元增加至340万元，全年的净利也从240万元大幅增加至670万元，增幅都超过一倍。下半年的每股盈利达0.54分，去年同期是0.20分。公司股价闭市维持在0.575元。

长信传媒集团（G.H.Y Culture & Media）闭市后发布截至去年12月底的业绩说，因为信贷损失准备和外汇兑换净亏损，导致财年净亏损扩大3%至966万元，每股亏损增加2%至0.90分。公司股价闭市滑落7.69%，收报0.30元。