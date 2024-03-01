香港楼市“撤辣” 对本地楼市股市影响不大

对于香港政府取消楼市降温措施以提振房地产市场，受访分析师认为，新加坡住宅价格变化如今与外国买家关系不大，我国政府也不希望在大选前过早放松本地的调控措施，让住房问题成为大选中的热点话题。

另外，海峡时报指数成份股中，没有股票对香港住宅地产有显著曝险。因此，香港政府的最新措施对本地楼市和股市影响都有限。

香港政府在星期三（2月28日）公布的最新财政预算案中，宣布全面撤销房地产管控“辣招”。对外国买家来说，这意味着可省下共计15％的买家印花税（BSD）和新住宅印花税（NRSD），仅须支付最基础的从价印花税（AVD），该税率介于100港元（约17新元）至最高4.25％。若购房后两年内出售，也无须支付最高达20％的额外印花税（Special Stamp Duty，简称SSD）。

分析师：新加坡不会和香港拼措施

香港楼市松绑，一向是竞争对手的新加坡，却在加强楼市调控。去年4月，本地政府将外国买家购房的额外买方印花税（ABSD）一口气拉高30个百分点至60％，为全球外国买家购房税率的最高水平。

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究官麦俊荣在与《联合早报》的采访中指出，虽然两地房产政策出现分歧，但香港的措施并不能对新加坡楼市产生多大影响。

首先，我国政府大幅调高ABSD就是一个不欢迎外国买家的强烈信号。该政策出台之前，外国买家占本地私宅总交易量的4.4％，这一比率在今年首两个月中已降至0.9％。即使过去六个月中，本地房价有所上涨，也与外国买家关系不大。

其次，新加坡下来将举行大选，政府应不会希望提早结束降温措施，让“住房负担”成为大选中的热门政治话题。

麦俊荣说：“对新加坡来说，它并没有去跟香港比拼、跟进措施的必要。政府也不想突然180度大转弯，给外界留下政策反复无常的印象。除非本地房地产市场过冷，政府才有可能松动调控措施。”

他也指出，政府去年调高外国人购房的ABSD后，热衷全球买房的中国大陆投资者，还可以将眼光放在迪拜和泰国等地，香港放松“辣招”也只是多了一个投资选择。

住宅投资效益低 业者：香港楼市反弹或有限

香港的房贷利率仍高于租金收益率，这使得住宅房产投资成为一项赔钱买卖。根据香港政府和香港经络按揭转介（mReferral Mortgage Brokerage Services）公司的数据，去年，香港的整体房屋收益率在2％到2.5％，而10月份的平均抵押贷款利率为3.9％。

杰富瑞（Jefferies）亚太金融地产研究资深副总裁黄梓皓认为，这些措施比市场预期的要好，但由于利率仍然很高，给买家带来了负利差，影响或许不会很大。

华侨银行（OCBC）也在一份报告中指出，新措施可改善整体市场情绪和交易量。但考虑到未售出的房产数量和利率高企，香港房地产市场或不会出现V型反弹。

FSMOne.com研究及投资组合管理部研究分析员陈秋伊受访时指出，海指中对香港房地产市场有敞口的股票包括丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）、香港置地（Hongkong Land）和丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）等。不过，香港的最新政策聚焦于住宅方面，海指成份没有对香港住宅市场的敞口，因此不受这一消息影响。