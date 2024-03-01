本地基金市场去年第四季净流出近10亿元 股票基金占最多

去年股票市场动荡导致本地的股票基金市场在第四季有4亿3163万元的净资金流出，是众多基金类别中最高的。

投资研究及基金评级机构晨星（Morningstar）星期五（3月1日）发布的2023年第四季单位信托基金流向报告显示，除了可转换证券（convertibles）基金取得2万元的净流入资金以外，其他各类别资产基金都出现了资金净流出，总的来说，去年第四季各基金的净赎回额达9亿9800万元。

五大资金净流出的资产类别以股票基金居冠，固定收入资产以2亿零427万元排第二，投资多个资产类别的配置基金（allocation fund）也有1亿9520万元的资金净流出，货币市场第四季共有1亿4987万元流出，另类资产则有1552万元的资金净流出量。

虽然去年第四季本地的股票基金市场净流出的资金高于其他基金类别，但在众多的股票基金之中，获得最大净流入资金的是新加坡股票基金，达到5790万元，其次是全球大型混合股票基金，取得3668万元的净投资资金。

美国股市去年在增长型股票的推动下表现优越，在美国联邦储备局12月的会议后持续向好，体现市场看涨的情绪，也是对美联储会结束加息，考虑开始减息的诠释。美国三大股指都以双位数增长结束第四季。

债券市场去年犹如坐过山车剧烈动荡，美国10年期国债绕了一圈，以约3.8%开始和结束，期间曾达5%的17年新高。

在本地，全球固定收入基金取得最高的净投资金额，达5亿4276万元，亚洲固定收入基金则有7亿4297万元的最大净流出额。

另一方面，公积金投资计划（CPFIS）下的单位信托和投资联结保单，去年第四季取得3.77%的回报率，比第三季的负2.28%大有进步。以全年来看，公积金投资计划下基金平均取得7.88%的收益。

报告归纳今年投资者面对的主要风险包括，估值适中、经济疲软、基本面恶化和外部冲击。不过，报告对股票和债券仍保持乐观看法。