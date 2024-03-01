我国推动工业去碳化 探讨碳捕集和封存并留意电价影响

新加坡虽缺乏再生能源资源，仍须展开能源转型，跟上全球净零排放的步伐。除了成立50亿元未来能源基金（Future Energy Fund），我国也和跨国企业合作，探讨发展跨境碳捕集和封存（carbon capture and storage）项目的可行性。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期五（3月1日）在国会拨款委员会辩论贸工部开支预算时说：“新加坡自然资源稀缺，却仍发展成全球领先城市。若要维持领先，须最大限度地释放资源潜力，并将之转化为下阶段的成功。”

陈诗龙说，要实现去碳化，新加坡须大规模采用清洁能源。这很可能涉及尚未成熟的新兴技术，这些技术也具有重大商业和地缘政治风险，或需要高额的前期资本支出。

能源市场管理局 年底前将成立未来能源基金

但如果项目对新加坡的去碳化进程具战略价值，政府将提供支持，促进项目的发展。这么做可确保我国得到可靠和更清洁的能源供应，协助我国实现气候目标。

我国在今年财政预算案宣布设立未来能源基金，投资可采用低碳科技如氢能源的基础设施。这项基金将在今年底前，在能源市场管理局内部成立。我国迟些时候将为此立法修订。

陈诗龙强调，政府会非常谨慎规划能源转型，确保去碳化的同时维持国家能源安全，并保持成本竞争力。

继续给予中低收入家庭支持 减少能源转型对电费影响

他说，政府尤其密切留意能源转型对电价的潜在影响。“我们会继续给予中低收入家庭支持，以减少能源转型对电费的影响。”

除了电力，工业流程也占新加坡碳排放量很大一部分，我国正在积极探索工业流程去碳化的途径，其中一个是发展碳捕集和封存。

陈诗龙透露，政府一直与有意发展这项技术的公司接触，并将与由埃克森美孚（ExxonMobil）和蚬壳（Shell）组成的S Hub合作，研究跨境碳捕集和封存项目的可行性。

项目将评估捕集我国碳排放的技术可行性，以及与国际伙伴合作寻找适合封存的地点。

根据两家公司的联合声明，S Hub去年12月和新加坡经济发展局签署谅解备忘录，目标在2030年前，一起规划和发展每年可捕集和封存至少250万吨二氧化碳的项目。