政府未来五年注入约亿元 助海事与岸外工程业具竞争力

政府将在未来五年为海事与岸外工程领域注入约1亿元，帮助这个领域的员工和企业转型、提高生产力，确保该领域具生产力和全球竞争力，处于良好状况来把握新增长机遇。

贸工部长颜金勇星期五（3月1日）在国会拨款委员会辩论贸工部开支预算时做出上述宣布。他说：“这须要领域去重新思考营运模式，转至更高技能和价值的活动，减少对外籍员工的依赖。”

逐步调低海事造船厂工作准证客工比率顶限

有鉴如此，政府将逐步调低海事造船厂的工作准证客工比率顶限（Dependency Ratio Ceiling，简称DRC），从目前的77.8％，调整到2026年的75％。当局将留意这个领域的发展，再进一步做出任何调整。

此外，他也宣布，政府将继续推行在2013年宣布，调高该领域外籍劳工税的措施。有鉴于海事与岸外工程业早前面临冠病疫情冲击和陷入衰退，政府之前已推迟实施这项调整。国会拨款委员会辩论人力部开支预算时，将进一步公布相关措施的详情。

上述提到预计总值1亿元的海事与岸外工程领域支持配套，包括协助企业建立新技能，抓住新增长机遇，如岸外风电，以及现有企业发展计划和生产力提升计划等方面的援助。

颜金勇说：“将使我们成为一个在全球产生影响力且繁荣发展的中心，能够在海事与岸外工程领域价值链中提供可持续的解决方案。”