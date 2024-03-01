精准医疗未来发展潜力大 政府将培养有潜力起步公司

政府将物色并培养有潜力开发尖端解决方案的新加坡起步公司，以把握精准医疗领域强大的增长潜力，而运用人工智能的生物科技起步公司Engine Biosciences便是其一。

贸工部长颜金勇星期五（3月1日）在国会拨款委员会辩论贸工部开支预算时说，精准医疗领域具有强大增长潜力，全球市场规模在2022年达740亿美元（约996亿新元），预计到2030年将以平均每年11.5%的速度增长。

Engine Biosciences总部设在新加坡和美国旧金山，公司联合创办人兼总裁卢冠杰（38岁）接受《联合早报》访问时说，公司专有AI平台用于精准医学的药物研发和临床研究，且与新加坡国家癌症中心的专家合作，确定了潜在重要新治疗靶点。

公司团队现有约30人，超过四分之三从事研发工作。公司去年11月完成新一轮A轮融资，筹集2700万美元（约3628万新元），融资额累计7000万美元。经济发展局投资公司（EDBI）和企业发展局旗下投资机构SEEDS Capital都是投资方。

卢冠杰说：“我们正利用这笔资金推进精准医疗相关临床研究，并优化候选药物。”

卢冠杰是咨询顾问出身，他的哥哥卢冠达则是麻省理工学院生物工程学、电机工程和计算机科学副教授，兄弟俩是在2015年一起创立Engine Biosciences。