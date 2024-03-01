我国设新研发转化平台 新拨3.75亿元发展机器人等四领域

我国创建新的研发转化平台和增加拨款，以促进半导体、核酸药物、医疗器械及机器人四个关键领域的发展，这预计将培养200多名专业研究人才、推动75个项目和授权40多项技术。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期五（3月1日）在国会拨款委员会辩论贸工部开支预算时，作出上述宣布。

新加坡科技研究局（A*STAR）将成立新加坡半导体技术转化创新中心（National Semiconductor Translation and Innovation Centre，简称NSTIC），1亿8000万元资金来自研究、创新与企业2025计划（RIE 2025）。政府在今年预算案中，为这项计划额外拨款30亿元。

NSTIC将促进平面光学（flat optics）和硅光子学（silicon photonics）领域的合作，推动研发成果转化。两者都是半导体制造的新兴领域。

新科研也将推出9700万元的核酸药物开发计划（Nucleic Acid Therapeutics Initiative，简称NATi），把我国打造成核糖核酸（RNA）药物和疫苗研究、临床转化和商业化的区域节点。

另外，新科研将投入3800万元，成立医疗器械产品研发中心（MedTech Catapult），加速新颖医疗器械的发展。

政府将为全国机器人计划再拨6000万元

政府也将为全国机器人计划再拨款6000万元，加强机器人研发成果的转化，特别是在制造、物流、设施管理和医疗保健等领域。计划将通过机器人产学研集群倡议（RoboClusters Initiative），联合公共部门的研究人员、终端用户和企业，促进合作，共同开发具有经济潜力的解决方案。

陈诗龙说，这四个平台预计将培养200多名专业研究人才、推动75个项目和授权40多项技术。他说：“持续投资研发，对于确保我国在其他领域保持优势和竞争力至关重要。”

贸工部将加强支持研发投资，特别是在关键和新兴技术的精深科技（deep tech）研发。

陈诗龙说：“投资精深科技，我国将能够加强研发，发展新的产业集群，助我国实现经济多元化，从而为新加坡创造新的经济机遇，并推动我国实现以创新为主导的增长。”