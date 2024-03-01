邻里企业助社区推动经济 可获高达万元津贴

为鼓励更多邻里企业自动自发办活动，政府推出邻里企业社区营造计划（Heartland Enterprise Placemaking Grant），为符合条件的邻里企业提供高达1万元津贴，支持它们为社区营造有创意的独特体验，推动邻里经济发展。

此外，政府也将在武吉甘柏和淡滨尼西推出振兴邻里经济计划，武吉甘柏邻里中心将打造成邻里特色文化基地，而淡滨尼西邻里中心则会被打造成新兴社区活动站。

文化、社区及青年部兼贸工部政务部长刘燕玲星期五（3月1日）在国会拨款委员会辩论贸工部开支预算时做出上述宣布。

她说，政府希望通过这一系列新计划和津贴，鼓励中小微型企业和邻里企业，把握经济转型机遇，带动我国经济可持续的发展。

以Project Enigma为例，它使用3D打印技术来生产拼图和益智玩具，参与了政府去年所推出“创新在邻里计划”，为宏茂桥市镇中心引入新颖零售概念。公司不仅在宏茂桥设立零售摊位，也在亨德申社区中心设立益智玩具博物馆和图书馆。

Project Enigma执行董事瑞穆（Vairavan Ramanathan，29岁）接受《联合早报》采访时说，公司对新出炉的邻里企业社区营造计划很感兴趣并有意申请，“我们在不同社区举办工作坊，获得客户不俗反馈，他们觉得很新奇”。

中小企业首份可持续发展报告 最高可获70%补助

除了推动邻里企业的发展，刘燕玲也宣布，年营收超过1亿元的大型企业制定第一份可持续发展报告时，费用可获政府最高30%补助，每家企业顶限为15万元。

政府也会与指定可持续发展服务商合作，帮助中小企业制定第一份可持续发展报告。中小企业参与计划第一年可获得当局补助70%费用，第二和第三年则补助50%。这项计划预计今年底推出，为期三年。

刘燕玲说，随着披露碳排放数据变得越来越普遍，尽管小企业目前不被强制要求做可持续发展报告，但这样做能助它们保持竞争力。

另外，新加坡竞争与消费者委员会（CCCS，简称竞消委）已制定环境可持续发展合作指导说明，协助企业在保持良性竞争的同时，寻求可持续发展相关的合作。