旅游业发展基金获新资金 政府拨逾3亿元支持开发新品和体验

政府将进一步为旅游业发展基金（Tourism Development Fund，简称TDF）注资超过3亿元，支持新加坡的旅游业发展，确保在竞争加剧的情况下保持新加坡的吸引力。

新资金将用于开发和推广新旅游产品及体验，包括支持企业开发新的知识产权、振兴现有旅游产品、提高旅游从业者技能，并帮助旅游公司提高生产力和创新能力。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉星期五（3月1日）在国会拨款委员会辩论贸工部开支预算时说，过去两年，旅游业发展基金已帮助100多家本地旅游企业提高生产力和可持续性。

他也透露，2023年我国旅游业已强劲反弹，全年国际游客人数恢复到2019年的71%，前三季旅游收入达到2019年同期的98%。今年的国际游客人数预计达1500万至1600万人次，为新加坡带来约260亿元至275亿元的旅游收入。

陈圣辉：泰勒丝演唱会引发轰动

陈圣辉说，我国推出新的体验和产品来抓住这一复苏机遇，其中包括飞禽公园（Bird Paradise）等景点，世界一级方程式（F1）赛车等标志性赛事，以及演唱会等现场娱乐表演。

他说：“新加坡迎来众多知名艺人演出，包括BLACKPINK、艾德·希兰（Ed Sheeran）、张学友，以及当前正在新加坡引发轰动的一个演出。”

陈圣辉口中的“轰动演出”指的是本周六晚开唱的泰勒丝巡回演唱会，六场演唱会预计共吸引30多万国内外观众。多位分析师估计，它将为我国带来3亿元至5亿元的旅游收入。

泰国首相社德他此前指出，新加坡政府为每场泰勒丝演唱会提供高达300万美元（约403万新元）资助，条件是泰勒丝不得到其他东南亚国家巡演。我国当局已证实为巡演提供资助，但未透露资助额。

开发高质量首创体验 提升新加坡吸引力

陈圣辉表示，为保持新加坡的国际知名度并提升吸引力，为旅游业注资是一种方式，另一方式是开发一系列高质量和首创体验。

他说，未来几年我国还将推出一些新景点。如今年将开业、连接圣淘沙名胜世界和沙滩的新景点——圣淘沙心之音（Sentosa Sensoryscape），以及明年将开业的环球影城小小兵乐园（Minion Land），以及全新新加坡海洋馆。

休闲商务活动方面，除了世界级现场娱乐外，今年新加坡还将举办高质量的会议、会展与奖励旅游（MICE）活动。此外，滨海湾金沙（MBS）扩建工程将于2028年完成，届时将迎来更多现场娱乐和会展活动。

他还提到，新加坡和中国2月9日起实施相互30天免签政策，预计将促使零售、餐饮和旅游相关领域的到访人数和消费增加。