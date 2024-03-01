政府四方面拼经济 推出可退还投资税收抵免吸引高值产业

我国在应对短期挑战的同时，须继续为更长远的未来做好投资。政府将通过推动经济增长、释放资源潜能、保持互联互通以加强我国作为全球商业节点的地位，以及企业转型这四大方针，为新加坡打造具韧力和活力的经济。

在推动经济增长方面，先进制造、人工智能（AI）和可持续性等新增长行业充满机遇，我国将助本地企业搭上这股由科技进步掀起的全球浪潮。

与此同时，政府将推出新的可退还投资税收抵免（Refundable Investment Credit，简称RIC）措施，吸引企业在本地发展高价值和具实质性的经济活动。

贸工部长颜金勇星期五（3月1日）在国会拨款委员会辩论贸工部开支预算时，阐述了上述策略。他说：“我们必须保持敏捷，并且把握新机遇来继续发展经济，让我们变得更具生产力、创新和竞争力。”

为吸引有质量的投资，政府将让符合资格的企业在本地设立或扩展制造业设施、商品贸易、研发和创新，以及脱碳活动时，能享有可退还投资税收抵免。这是一项可退还现金的税务抵免优惠。

与百家公司合作开发AI解决方案

为了抓紧AI领域带来的机遇，贸工部和新加坡科技研究局（A*STAR）将设立制造业人工智能卓越中心，借助业界人士、研究机构和起步公司的力量，发展适用于制造业的AI解决方案。这包括利用AI来改善制造流程、加强品质保证、产品和零件设计，以及使用大语言模型来辅助人力。

这项试点计划将在今年底前推出，为期三年。接下来，其他经济领域如生物医药科学、交通和物流，以及金融服务将参考这个模式，探讨设立类似的卓越中心。贸工部计划与100家公司合作开发和采纳AI解决方案。

此外，政府将扩大企业能力合作计划（Partnerships for Capability Transformation，简称PACT）涵盖的领域和技能，让中小企业有更多机会与跨国企业合作，提升它们的技能。当局的目标是在未来五年，促成100项新合作伙伴关系。

至于释放资源潜能的策略，这包括投资于能源转型所需的基础建设、开发新颖能源技术，以及培养国际化商业领袖。

企业转型方面，政府将继续支持邻里企业转型、帮助企业推动可持续进程，以及通过全新的企业竞争力行动联盟，帮助企业在不稳定的全球经济环境中保持竞争力。

保持互联互通方面，政府将继续加强国际合作和网络、提升旅游体验，把新加坡打造成有活力的生活时尚经济枢纽。