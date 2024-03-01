转售执行共管公寓去年第四季平均交易价 同比升11.5%

执行共管公寓转售价持续升高，去年第四季的平均交易价同比增长11.5%，少数单位尺价接近大众化新私宅价格。

房地产经纪公司SRI提供的数据显示，去年有1951个执行共管公寓（Executive Condominium）单位转手，比2022年少了4.9%。去年第四季的平均交易价为每平方英尺1275元，同比增长11.5%。

去年11月，爱士百乐之居（Esparina Residences）的一个单位以240万元转手，每平方英尺价格为1756元，创下转售EC的新高。

另外还有至少四个在爱士百乐之居和Hundred Palms Residences的单位，以超过1600元的平均尺价售出。

星展集团研究的一份报告指出，转售EC价格和大众化私宅价格之间的差距逐渐收窄，而购买EC是一项“划算”的购屋选择。这可能是因为越来越多EC达到10年屋龄并转为私宅，可出售给外国买家，而且品质和规格接近私宅。

代表大众化私宅的中央区以外（OCR）的新私宅尺价略微超过2000元，而转售EC尺价却日益接近这个价格，屋龄都在五年以上，但分析师认为，EC仍有许多优势，对买家的吸引力不会因价格升高而减少。

分析：EC转售市场整体涨势较缓慢 少数平均尺价超过1600元

SRI研究与数据分析部主管莫汉（Mohan Sandrasegeran）受访时说，只有少数转售EC的平均尺价超过1600元，属特例。“这显示EC转售市场虽然会出现一些价格高峰，但整体涨势较缓慢。潜在买家关注这些特例时，也需考虑到整体EC价格情况。”

他还说，转售EC的优点包括能很快入住。EC屋主只能在达到五年最低居住年限后，才能出售房子给新加坡公民或永久居民，这能确保EC分阶段投入转售市场。

合登集团（Huttons）高级数据分析总监李思德指出，虽然转售EC屋龄比新的大众化私宅项目大，但价格较低，且能立即入住。

他举例说， 爱士百乐之居约1300平方英尺的单位，在去年以240万元转手，尺价为1756元。可面积相等的大众化私宅单位，开盘价约250万元至290万元。不过，EC的未来升值情况难料，买家需谨慎选择。

“若购买旧EC，买家可能要装修房子，还可能支付维修公寓的累积基金。EC的地契年期也缩短，未来是否会升值是未知数。考虑购买新EC或公寓可能更好。”

超过800低于1200平方英尺EC单位 最受欢迎

转售EC的另一个优点是面积较大。橙易集团（OrangeTee Group）首席研究与战略总监孙燕清说：“目前最受欢迎的EC单位是超过800平方英尺和低于1200平方英尺的单位，占去年转售量的59.7%。”

她分析，若有更多EC在满五年最低居住年限后投入转售市场，相信能带动需求，但数量不会太大，因为多数买家是公民和永久居民。虽然EC满10年后能如一般私宅出售给外国买家，但额外买家印花税调高对外国买家是一大障碍。