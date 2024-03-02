把握转换宽限期 姐妹花每月房贷偿还额降低

对大多数人来说，房贷是相当可观的经济负担，直接影响生活品质与长期财务规划。随着SIBOR将于2024年底走进历史，已有超过7万人完成了SIBOR房贷的转换。如果你还迟迟未动，应及早联络银行了解现行的转换选项，就能在今年4月30日的截止日期前选择适合你的房贷配套。

趁早行动 掌控经济规划



一对姐妹花就在得知SIBOR将终止后，抓紧机会找到了更适合的配套。这对现年30多岁、分别从事金融和市场营销的姐妹，在2020年首次置业投资合购了一套位于成熟区的三卧室公寓，并在去年12月获得临时入伙准证（TOP）。拥有自己的房产是一大里程碑，但兴奋之余对房贷也不可掉以轻心。

“我们很庆幸去年及早采取行动，否则我们不会转换到一个每月偿还额更低的贷款配套。现在我们也对未来感到比较安心。”

她们在去年8月至9月间收到银行来信，得知新元银行同业拆息率（SIBOR）要逐渐过渡到“新元隔夜利率”（SORA），并将在2024年底正式停用。

银行提醒她们，在今年4月30日前将SIBOR转换至适合的房贷配套，选择包括SORA转换配套（SORA Conversion Package，简称SCP）或其他银行现有的房贷配套。在期限后，剩余的SIBOR房贷将被自动转换成SCP。

她们坦言，起初得知这一讯息时感觉有些难以负荷。但她们也意识到，正值公寓即将在年底取得临时入伙准证，这是为房贷考虑重新定价（repricing）或再融资的好时机。

根据利率节省与锁定期 挑选房贷配套



由于趁早对转换做出准备，姐妹俩有充足的时间做好功课，“货比三家”，考量不同的选项：

银行信件中提供了这个选项的详情。姐妹俩觉得这个选项能确保无间断地持续偿还贷款，而且包含全部费用的SORA房贷配套利率预计和SIBOR利率相差不远。但是她们决定多了解其他配套，看是否更符合自己的需求。

由于她们原有的SIBOR房贷也是一个浮动利率贷款配套，她们考虑转换到以SORA为基准的浮动利率配套，若利率走势下滑，配套有望更便宜。

她们表示：“我们对价格比较敏感，于是在去年第四季度，我们观察了数月SORA三个月利率复利走势，却发现由于全球持续处于高利率的环境，SORA利率相对更高。相比之下，固定配套中的总利率反而更具吸引力。”

她们也研究了其他银行的贷款配套，但是利率差异不大。由于不想付出额外的时间、精力和手续费，最终决定不选择再融资。

咨询银行 选定合适配套

同时，她们向原有的银行了解现有的配套选项。在听取银行房贷咨询顾问的意见并仔细斟酌贷款偿还期、每月还款额与自身经济情况后，她们认为固定利率房贷最能在短期内给予节省。

最终，她们选择了锁定期为两年，每年3%固定利率的配套。“每月的固定利率给予我们一定的稳定性，同时较短的锁定期让我们两年后就能为房贷重新定价。”

转换配套后，她们不仅每月还款额相对降低了，也无需像以前一样得时刻关注利率走势，感到更加安心。

房贷转换过程只需两周



这对姐妹分享说，整个转换过程相当简单明了；从考虑不同的贷款选项到最终做出决定，只花了短短两个星期。

由于银行已经存有她们的相关资料，银行房贷咨询顾问只需为她们估算在不同配套下每月需偿还的数目，以做出比较。由于她们选择与同一家银行的房贷，因此无需重新计算总偿债率（TDSR）、贷款与价值比（LTV）和每月偿还贷款比率（MSR）。此外，她们也不必为转换配套缴纳任何其他费用。

她们鼓励还未做出决定的贷款者，及早联络银行以了解不同的房贷配套，才能有时间充分考虑不同的选项。“最重要的是要先了解自己每月在SIBOR利率下的还款额和贷款偿还期，以及目前的财务状况，然后再做出决定。”

4月30日前 向银行咨询选项



每个贷款人的财务状况各异，贷款配套也会因贷款额、贷款者的年龄和贷款期长短而有所不同。尽早与银行联系，讨论适合你的方案。

4月30日之前：SIBOR房贷客户可以免费将现有贷款转为银行目前提供的任何配套，包括SORA转换配套（SCP）、固定利率、浮动利率，或混合利率。其中，SCP是银行专为过渡到SORA而设计的浮动利率配套。

6月1日起：没有在4月30日之前转换到其他配套的剩余SIBOR贷款将自动转换为SCP配套。若不想转为SCP，2024年12月31日前银行仍会为贷款者提供一次免费转换机会。

12月31日后：SIBOR利率将全面停用。

如果你目前仍在使用基于SIBOR的房贷，尽快在4月30日之前联系你的银行，让自己有更宽裕的时间了解你有哪些选择。

过了期限，所有SIBOR贷款将在6月1日起自动转换为基于SORA转换配套。

【本文由新加坡银行公会呈献】