我国2月制造业PMI下降0.1至50.6 电子业连续四个月扩张

我国制造业扩张速度稍微放缓，结束过去连续八个月改善的态势，但仍连续六个月处于扩张状态。电子业则是连续四个月扩张，不过表现同样转弱。

新加坡采购与物流管理学院（SIPMM）星期六（3月2日）发布的最新数据显示，我国2月制造业采购经理指数（PMI）从1月的50.7，下降0.1至50.6。

电子业PMI下降0.2至50.4，是连续七个月取得进步以来的首次下降。

PMI在50以上意味着制造业处于扩张状态，50以下则反映萎缩。

SIPMM执行董事傅豪中在报告中说：“2月的PMI数据略有下降，部分归咎于2月是较短的月份，又碰上农历新年假期。”

尽管如此，他指出，除了成本压力上扬外，供应延迟一直是本地制造商主要担忧之一。如今，地缘政治风险持续，尤其是红海地区局势动荡，多少影响PMI数据下滑。

分析：大多细分数据处于50以上 制造业整体情况良好

星展银行经济师蔡汉廷接受《联合早报》访问时说，2月的制造业PMI和电子业PMI数据比1月稍微下降，但仍处于扩张状态。此外，大多细分数据处于50以上，显示制造业整体情况良好，表现依然让人感到鼓舞。

华侨银行首席经济师林秀心说，由于2月有农历新年假期，该月PMI指数略有回落并不让人意外。

她也说：“基本指标显示投入品采购量略有回升，可能是因为制造商对红海潜在供应链干扰有所担忧。预料这更多是出于制造商的预防手段，因为实际上供应商交付指数在今年首两个月已回弹。”

根据最新PMI数据，2月制造业PMI下降，主要是因为新订单、新出口、工厂产出和就业的扩张速度放慢。另外，供应商交付连续九个月萎缩，但萎缩速度继续放缓。

电子业PMI方面，扩张速度放慢是因为新订单、新出口和投入品采购扩张速度放慢，以及工厂产出的萎缩速度加快。

制造业复苏势头正减弱

马来亚银行经济师蔡学敏受访时说，制造业持续复苏，但PMI下跌意味着复苏势头正在减弱，电子业新订单指数下跌也说明了全球电子产品需求的增长可能已触顶。

他说：“从最新PMI数据来看，第一季制造业增长估计是低位数，第二季增长也可能保持相同水平。”

贸工部上月发布的经济调查报告显示，我国制造业去年全年萎缩4.3％，扭转2022年2.7％的增长。除了交通工程，所有制造领域产值都下降。

贸工部预计，经济增长将在今年下半年逐步恢复。同时，区域经济体的增长将随全球电子产品需求好转而加快。

蔡汉廷指出，制造业PMI今年首两个月继续扩张，支持了今年制造业前景将比去年更好的观点。“然而，制造业的改善可能是渐进且脆弱的。因为全球经济环境仍充满不确定因素，诸如发达经济体利率高企，中国复苏坎坷和地缘政治紧张局势持续等因素，都可能扰乱供应链。”

林秀心认为，制造业复苏轨迹稳定，不过这一趋势是否会在未来几个月持续，值得关注。另外，从制造业和电子业的新订单、新出口和产出的扩张速度均有所放缓的情况来看，估计第一季经济增长势头会受到抑制。