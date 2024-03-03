许丽卿：优质地段何以招标遇冷？

滨海花园弯地段毗邻的滨海湾花园及滨海湾金沙，是本地两大国宝级地标，同时离中央商业区也不过几步之遥。这镀金般的核心地皮，怎么会乏人问津还遭受“贱标”？这些疑问都值得深思探讨。

上个月，仅吸引一个投标者的滨海花园弯（Marina Gardens Crescent）白色地段，因发展商出价过低而被市区重建局拒颁。这种政府售地流标的情况过去也曾发生，但并不常见。或许是近期几幅政府地段招标反应冷淡，价格也走低，所以这起流标事件至今仍是业界的谈资。

政府售地流标在一些地区相当常见，例如香港去年售地就接连流标，导致土地滞销状况响起警号。去年首11个月，香港共有九幅地段招标，其中多达六幅地段流标；当中一个可建1200个住宅单位的地段，则因无人问津出现“零入标”而自动流标。

在新加坡，2011年政府曾因发展商的标价太低而拒绝颁发巴耶利峇中心第二幅综合商用地段。2008年10月，市建局也曾决定不颁发一幅位于莫罕默苏丹路（Mohamed Sultan Road）的短期办公楼地段，理由也是价格太低。政府也在2020年以开价过低为由，而拒绝颁发直布罗陀弯（Gibraltar Crescent）两幅供发展为失智症护理村的地段。