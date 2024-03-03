报告：亚细安会是全球扩展最快消费市场

一项报告预计，亚细安成员国的消费者信心将在未来几个月减弱。但得益于强劲的增长势头，这个区域预料仍会是全球扩展最快的消费市场。

标普全球评级（S&P Global Ratings）发布的最新报告说，2022年底，经济重开和后疫情时代的迅速复苏，使消费者信心增强。去年下半年，随着复苏势头减弱和利率升高，消费者信心逐渐走低。

实际家庭收入在今年料改善 经济活动今年或进一步减弱

亚细安地区的收入增长也在放缓，在考虑通货膨胀后，去年的家庭收入有所放缓。但随着通胀放缓、劳动力市场保持坚挺，以及经济增长的趋稳，亚细安的实际家庭收入有望在今年改善。

家庭财富效应仍普遍支持消费前景，由于家庭资产可影响更广泛的消费者信心，住房价格是个关键指标。尽管利率升高，亚细安的住房价格表现不一。菲律宾和新加坡的房价迅速上涨，泰国和印度尼西亚的涨幅适中；马来西亚的房价近几个月有所回落，越南的房价则在去年出现波动。

去年第四季，亚细安多个经济体的经济活动放缓，预计在今年进一步减弱；多数经济体的零售额仍低于疫情前平均水平。

消费篮子跟不上变化 预估模型或低估零售业活动

不过，亚细安整体消费环境预计比零售数据显示的略好，主要因为自疫情以来，消费模式出现一些变化，而用于计算零售业销售的篮子无法捕捉这些变化，导致所使用的模型或低估零售业活动。

就新加坡而言，国际市场研究机构益普索（Ipsos）的调查数据显示，消费者信心过去几个月保持稳定。不过，通胀高企和货币政策紧缩，给消费者支出带来压力，实际零售业销售活动也在去年底走弱。

报告说，今年的消费活动主要取决于两个关键因素，即货币政策的走势和经济增长。通胀压力预示，金管局只会逐步放宽货币政策。当货币政策保持克制，消费者支出将受到抑制。

新加坡经济高度依赖对外贸易，整体增长受全球贸易的影响，预计相较去年将略有改善。

今年1月，新加坡消费税上调一个百分点至9％。与此同时，最近公布的2024年财政预算案对消费者有利，其中几项措施为中低收入家庭提供支持，包括社区发展理事会邻里购物券和现金补助等，这有助于支撑消费者今年的消费。