第13届世贸组织部长级会议同意 暂不对电子传输征收关税

贸工部长颜金勇代表我国出席第13届世界贸易组织部长级会议，各成员国在数码贸易关税、纠纷解决机制等方面达成多项协议。

贸工部在星期天（3月3日）发布文告说，这个从2月25日至27日在阿布扎比举行的世界贸易组织部长级会议，在数个主要方面取得成果。

其中包括，成员国同意维持不对电子传输征收关税的现有做法，直到下一届会议或2026年3月31日，视何者为先。

这是为了协助企业，尤其是微型和中小企业把握数码经济的增长机遇。

另一项成果是，各成员国同意加快关于在今年恢复实行全面与完善的纠纷解决机制讨论，这对世贸组织的运作至关紧要。

第三项成果是，各成员国同意检讨对于发展中和最不发达（LDC）成员国的特别和差别待遇，以及一套针对LDC成员国的过渡性支援措施。

此外，投资便利化（Investment Facilitation for Development，简称IFD）协定也已敲定，并获得120多个成员国的支持。在日内瓦的世贸组织总理事会将进一步对协定进行讨论。

文告说，我国依旧坚决致力于促成让这项协定尽快生效。

颜金勇说：“各成员国必须继续携手合作实行集体领导制，并为世贸组织制定具前瞻性的议题，以确保组织跟得上时代而且符合目的。”

颜金勇也在大会上担任首届贸易与可持续发展部长级讨论会主席。他还参加了气候变化贸易部长联盟（Coalition of Trade Ministers on Climate）、渥太华集团（Ottawa Group）和IFD的联合声明倡议（Joint Statement Initiative）部长活动。