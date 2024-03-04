缺乏利好因素 海指本周料走软

财报季即将结束，分析师认为，本地股市的新加坡海峡时报指数在缺乏利好因素的推动之下，可能会在本周走软。

不同领域表现各异情况料持续

资深股票经纪何成富接受《联合早报》访问时说， 海指在2月中上升到3245点之后，月底回落到3140点左右。不同领域的企业最新业绩表现各异，金融股、工业股和科技股韧力十足，超出市场预期，房地产投资信托和发展商股则面对逆风。

“接下来，这种不同领域表现各异的情况相信会持续下去。银行股提供的股息收益率平均每年至少6%，对投资者依然有吸引力。与此同时，科技股受益于人工智能和物联网应用需求的增加。房地产投资信托则受到高利率的持续打击。”

他还说，从资料上看，海指出现疲态。若缺乏利好因素，海指可能会下跌至3100点，但之后可能回弹至3200点。

股市利好因素包括美国联邦储备局降息，但马来亚银行集团财富管理的一份报告显示，美联储不会在近期内降息，而是可能会暂停加息。

“强劲的宏观经济和良好的盈利增长势头，预料会继续支撑风险资产。我们保留美国经济软着陆的预测，虽然‘不着陆’的概率正在上升。”

报告还说，股市近期内可能会出现整合，投资者必须谨慎选择投资并保持灵活。

中国经济获投资者关注

另一个要关注的是中国经济。中国第十四届全国人大二次会议将于星期二召开，投资者期待中国能带动亚洲经济发展。

在个股消息方面，辉盛国际信托（Frasers Hospitality Trust）终止租户YKTP在神户全日空皇冠假日酒店零售部分的主要租户租约。根据独立估价师的计算，信托须支付36亿8000万日元（约3285万新元）的最终终止合约费给YKTP。

信托的一家非直接独资子公司将成为新的主要租户，而信托从上个星期五开始承担这家酒店零售部分的所有经济利益和损失。信托上个星期五起1.09%，收报0.465元。

金狮亚太（Lion Asiapac）脱售 Compact Energy公司股权的计划失败。公司无法在3月1日截止时间前取得足够股东的同意，因此无法完成交易，脱售协议也因此终止。

公司股价收报0.305元，无变动。

惠胜置地（Hatten Land）披露，作为一个放贷者和 MDSA Resources公司的贷款担保者，接到放贷者律师发出的索偿信，以索取597万令吉（约169万新元）的贷款额和利息。

公司已联系放贷者商讨解决方法。公司股价起8.33%，报1.3分。





