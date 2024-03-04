伦多新公寓接连推出 恐引发供过于求担忧

伦多区有数个新私宅项目相继登场，对最新开盘的Lentoria销售成绩造成影响，在开盘的首个周末只售出50个单位，或占单位总量的18.73%。

到目前为止，伦多区已有四个新项目开盘，包括曲水伦庭（Lentor Modern） 、 Lentor Hills Residences、Hillock Green和周末刚开盘的Lentoria。若加上预计从3月15日开始接受预订的悦府伦庭（Lentor Mansion），这五个项目将一共供应2477个单位，引发供应可能过量的担忧。

大亨房地产网站（MOGUL.sg）首席研究官麦俊荣指出，在四个已开盘的新私宅项目当中，Lentoria的开盘销量最不理想。

根据他的统计，最早推出市场的曲水伦庭在开盘周末售出的单位数量占单位总量的84%，之后开盘的 Lentor Hills Residences和Hillock Green的开盘销量，则分别占单位总量的50%和28%。

麦俊荣说：“这个地区的开盘周末销量显示供应已接近饱和点。要吸引更多买家，接下来在伦多区开盘的新项目，必须推出价位相同但比之前开盘项目更加优越的产品，或以更低价格销售类似品质的产品。”

Lentoria的发展商TID Residential在星期天（3月3日）回复《联合早报》的询问时说，在开盘周末售出50个单位，占单位总量的18.73%，交易价从每平方英尺1958元起跳。

公司没有透露交易尺价中位数，只表示平均尺价为2120元。销量最好的是二卧房单位和三卧房优质单位，占了总销量的40%。

Lentoria销量最好的是二卧房单位和三卧房优质单位，占了总销量的40%。（郑一鸣摄）

Lentoria位于伦多山路 （Lentor Hills Road）是99年地契项目，共有267个单位，是区内第四个开盘的项目。

ERA产业是Lentoria项目的其中一家房地产代理公司。对于这个项目的开盘销售情况，ERA新加坡首席执行官朱泳强则较为乐观。他认为，由于多数买家是自住型屋主，大多会货比三家才决定购买，因此，预期第一天的销售量会很高的看法并不切实际。

“尽管如此，这个地区的购房需求依然保持稳定而且长久。我们预测，这些项目会在一段时间后达到销售目标。”

博纳产业公司（PropNex）总裁伊斯迈（Ismail Gafoor）则认为，考虑到伦多区已推出多个项目，对Lentoria开盘首个周末的销售表现来说算是一个良好的开端。由于该地区新房供应量充足，买家对该地区的房屋需求可能会下降。

他说，伦多区的第五个项目悦府伦庭预计在未来两周内推出，一些买家在购买之前可能会花更多时间来比较该地区新推出的项目。

悦府伦庭的示范单位从上个星期五（3月1日）开始开放预览，发展商国浩房地产（Guocoland）提供的数据显示，约有5000人在1日至3日前去参观。

悦府伦庭开放预览的首个周末，吸引许多潜在买家参观。（国浩房地产提供）

另外，位于海格路（Haig Road）的雅卓轩（Ardor Residence）也在进行预览活动。这个有35个单位的小型永久地契项目，自2月24日以来接待了大约430名参观者。这个项目预计从星期三（3月6日）开始接受预订。

另一方面，位于武吉巴督西5道的执行共管公寓项目昱丰嘉园（Lumina Grand）在星期六（2日）接受第二次购屋者的订购。

开发昱丰嘉园的城市发展（CDL）提供的数据显示，截至星期天晚上共有351个单位售出，占单位总量的近70%，平均售价为每平方英尺1512元，选择延迟付款计划的买家必须多付3%。

伊斯迈说，有60个单位在星期六售出。他预测会有更多买家购买，因为昱丰嘉可能是今年唯一推出市场的执行共管公寓。