美国采纳新条规加强投资者保护 SPAC短中期内料难复苏

特殊目的收购公司（SPAC）热潮过去两年后，美国证券交易委员会最近采纳了相关新条例，加强披露要求和对投资者的保护。

市场人士认为，新条例基本和预料的一致，加强对投资者保护，但在目前高利率和增长放慢的环境下，特殊目的收购公司（SPAC）挂牌和并购交易预计保持低迷，未来12到24个月可能难见复苏。

SPAC也称为“空白支票公司”，在股票市场的旺季盛行，例如2007年和2021年。SPAC的保荐公司对冲基金或私募股权公司在公开市场融资，一般计划两年内收购有前景的未上市公司，让后者借壳上市。

2020年SPAC的盛行引来监管方的审查，美国证券交易委员（SEC）于2022年3月提出一系列的建议修改条例，并于今年1月24日采纳。

普华永道新加坡资本市场主管合伙人谭德成接受《联合早报》访问时说，美国证券交易委员采纳的新条例让SPAC挂牌过程更加规范化。

SPAC最后的去SPAC交易是以合并的形式进行，此前被收购公司的披露条规并不清晰。例如，首次公开上市（IPO）的公司都要为关于未来的前瞻式声明负责，但SPAC就不受此约束，这意味没有盈利的早期公司通过SPAC上市可以给出业务预期，但走传统IPO过程却无法给出这些预测。

根据最新的规定，去SPAC交易的目标公司被视为发行人，首席财务官和大多数董事要签署一项有关声明，从而使他们承担《证券法》第11条规定的重大误报或遗漏责任。

SPAC在市场仍有一席之地

律师事务所Duane Morris指出，新规则可能会给SPAC带来巨大成本，使得去SPAC交易上市的公司数量减少，一些公司可能会考虑通过传统的IPO渠道，或与非空壳公司合并来上市。

谭德成说，现在无法预见SPAC会在接下来12至24个月复苏，主要是更长期的高利率使得增长型公司扩展业务更困难。

德勤东南亚及新加坡上市与并购鉴证咨询服务主管郑惠玲说，在短期内，市面上的SPAC面对完成并购的压力，在美国有许多SPAC的期限即将到来。在目前不明朗的宏观经济情况下，计划上市的公司可能会更倾向于通过还有充足期限的SPAC上市，从而避开普通IPO可能面临的波动。

辉立证券研究主管周冠龙说，当科技股刮起热潮时，SPAC的投资者可以抢先一步投资科技公司，而不用等待IPO。但这股热潮已经结束，SPAC提供的估值与普通IPO不会有任何区别。

本地SPAC框架自2022年推出来共有三个SPAC上市，只有一个SPAC完成合并业务，另两个都选择清盘解散。

谭德成指出，SPAC在市场仍有一席之地，因为增长型公司首次公开售股时，许多投资者可能不理解它的业务，IPO估值存在不确定因素。如果通过SPAC渠道，公司只需要和SPAC的保荐人洽谈，后者往往具备并购经验，可给出适当的估值。

他说，本地SPAC市场其实具备先行者优势，可惜当前宏观和利率环境不利。

郑惠玲认为，本地的SPAC框架完善，但市场目前可能还没准备好。一般上SPAC瞄准高增长科技公司，在目前充满挑战的经济环境，许多高增长公司面对挑战，不利于SPAC市场。