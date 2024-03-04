ABSD支付率调低 大型集售项目料受益较大

在政府调低针对发展商的额外买方印花税（ABSD）支付率后，本地集体出售市场似乎变得更活跃，多个项目重新推出市场集售，包括两个可重新发展成超过1000个单位的霸级项目。

受访分析师认为，修订条例虽不会给集售市场带来显著影响，但对大型集售地段来说仍是一个积极发展，有助提振发展商对这类大型项目的信心。

他们也说，今年估计还有数个项目将重启集售计划，一些可能根据市场走势而考虑降价。

戴玉祥产业（Edmund Tie）总裁沈振伦接受《联合早报》访问时说：“这次的ABSD支付率下调，受益较多的预料是大型集售地段。因为这些地段所发展的私宅项目可达1000个单位以上，未售出的10％就相当于100个单位，数量是相当可观的，可缓解大型地段发展商的压力。”

他也指出，ABSD支付率下调幅度不大，整体而言，对集售市场不会带来显著影响。

副总理兼财政部长黄循财2月16日在2024财政年预算案声明中说，从即日起，若发展商在买下地皮的五年内卖出私宅项目至少90％的单位，政府将调低针对发展商的ABSD支付率（clawback rate）。调整幅度介于1个百分点至10个百分点，取决于五年内销售的单位比率。

譬如，假设发展商在五年内卖出99％的单位，须支付的ABSD将从原本的35％调低至25％。如果卖出98％单位，ABSD支付率为26％，以此类推。

数个项目重启集售计划

ERA产业投资销售部总经理郑廉协受访时说，ABSD一直是发展商的心头忧，很多发展商都担心无法在五年内售出全部单位，因此对大型集售项目持谨慎态度。“这次的条例修订，应能稍微提振他们的信心，有助提高集售成交率。”

ERA将于星期三（3月6日）推出位于荷兰路附近的松林阁（Pine Grove）。这项目是第五次展开集售计划，要价为17亿8000万元，相当于容积率每平方英尺1335元。比它在去年9月集售的要价减少8.7％。

松林阁目前有660个单位，若重新发展，有望建成2050个私宅单位的霸级项目。

戴玉祥产业上周则推出了汤申路一带的汤申景花园（Thomson View）。这项目是第五度展开集售计划，保留价9亿1800万元，比两年前那轮集售的要价9亿5000万元低了3.4％。汤申景花园虽只有200个公寓单位，但在原则上可重新发展成约1240个单位的霸级项目。

其他集售项目还有位于巴西班让的Island View，以及可能在近期推出的达尔菲大厦（Delfi Orchard）。

去年，集售市场交易淡静，超过30个集售项目推出，只有八个成交，总交易额为21亿7000万元，比前年少了四成左右。当中，交易额最高的私宅项目是Meyer Park，它以3亿9220万元售出。

沈振伦说，去年房地产降温措施影响了集售市场情绪，不少项目暂停集售计划。如今楼市趋稳，这些项目估计会重启集售计划。

不会改变集售市场形势

博纳产业（Propnex）集体出售部门主管黄伟煌说，一些集售项目业主或许会考虑当前楼市走势而降低要价。“但现在的购房成本仍然很高，业主调整集售要价时要注意这一点，否则这将限制他们购买替代单位的选择。”

即便业主降低要价，仲量联行资本市场执行董事陈鸿文仍认为，发展商正努力应对成本上涨和需求低迷等挑战，买地交易依然保持警惕，特别是在大规模收购。

第一太平戴维斯大宗房地产交易和资本市场董事经理雷科（Jeremy Lake）指出，大型集售交易经常触礁，主要还是发展商和业主价格预期差距很大。他说：“调低ABSD支付率的举措是值得鼓励的，但它始终无法解决大型集售面对的问题，也不会改变集售市场形势。”

Island View重新推出市场集售

位于巴西班让的私宅项目Island View，将以集体出售方式推出市场招标，保留价跟之前一轮保持不变，同为5亿7500万元。

负责销售这项目的博纳产业（PropNex）星期一（3月4日）发布文告宣布这项消息，同时指出这个项目的六成业主同意将集售保留价调低7.5%至5亿3200万元。

Island View属于永久地契，可重新发展为最高五层楼，约有402个单位的私宅项目，每单位面积平均100平方公尺（约1076平方英尺）。

若加上土地增值费和7%的额外阳台面积，5亿7500万元的保留价相当于容积率每平方英尺价格1634元。若项目以5亿3200万元成交，尺价则为1542元。

Island View曾于去年9月推出市场招标，未能成功找到买家。新一轮招标活动将于4月16日截止。