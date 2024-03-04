大东方控股少数股东 拟议股东大会提出决议

大东方控股一组少数股东拟议在即将举行的常年股东大会（AGM）提交三项决议，以保护和维护股东价值。据了解，这一组股东人数超过100人，占公司股权预计不到1％。

这些股东由持股10多年的独立投资者王振宇领导，组内多数为长期股东。

王振宇在与《联合早报》的访问中指出，已多次向大东方控股（Great Eastern Holdings）董事会提出投资者的担忧，包括在2020年和2023年的股东大会上，以及在2022年11月致函到大东方控股董事会。

提出三项决议 包括委任财务顾问探讨提高股东价值

在最新的信函中，王振宇及其他股东希望大东方控股董事会能在即将召开的常年股东大会，提出三项决议。

首个决议是，拟议扣留30％的董事会酬金，直到大东方控股的股价恢复到其内含价值（Embedded Value）的0.8倍。

王振宇观察到，大东方控股的股价历来约为其内含价值的0.8倍。然而，2011年12月至2022年12月期间，细看大东方控股的股价与内含价值比率，它的估值却下滑38.75％。

第二个决议是，在目前的高管股票选购权计划（Executive Share Option Scheme），让大东方控股股份取代华侨银行股份。

王振宇指出，虽然子公司员工获得母公司股份并不罕见，但大东方控股是一家上市公司，有自己的小股东。以大东方控股股份取代华侨银行股份，预计会使大东方控股员工的利益与股东的利益更一致。

第三个决议是，委任独立财务顾问，探讨提高股东价值的方案。

王振宇认为，经验丰富的独立财务顾问可助大东方控股及时地提高股东价值，包括增加派息、派发特别股息（special dividend），或探讨在估值更高、更公平，且更合理的市场上市的可能性。

大东方控股星期一（3月4日）闭市股价报18.14元，起1.63％