企业如何借力PACT等措施？ 预算案对话会部长来解答

今年财政预算案新推出的加强版企业能力合作计划，旨在增强跨国大公司和本地小公司的合作方式，帮助后者提升竞争力。不过，政府会如何说服大公司降低姿态与小公司合作？双方的合作该如何确保公平？这些问题是不少起步企业和中小企业的疑虑。

2024年《联合早报》财政预算案对话会将于本周五（3月8日）傍晚举行。届时，交通部长兼财政部第二部长徐芳达，文化、社区及青年部兼贸工部政务部长刘燕玲将与商界代表对话，讨论新财政预算案，以及起步公司和中小企业应如何借力新措施，为业务加码、抓住新商机、增强竞争力。

这也是徐芳达首次以财政部第二部长的身份，担任对话会的主宾。除了为企业解答疑惑，两名部长也将对投资未来的新兴领域、促进可持续发展等主题展开讨论。

一起参与这场对话会的商界代表是机器人起步公司Kabam Robotics联合创办人、精密工程制造商Patec首席执行官黄泓杰，节能减碳解决方案起步公司永续科技（EverComm）公司总裁陈秋豪，以及大华银行环球经济与市场研究主管兼执行董事全德健。

小企业关注企业能力合作计划

桌游公司Play Nation联合创始人黄凯君在与《联合早报》的采访中说，企业能力合作计划（PACT）的设立初衷是帮助中小企业借助跨国公司的力量实现转型。不过，跨国公司和中小企业的盈利模式、运营方式有很大不同。政府会提出一个怎样的框架，以确保双方合作可以实现公平的利益分配，成为公司运用PACT计划的第一大疑问。

人工智能科技公司恒道智能科技（Longway AI Technologies）总裁黄俊杰同样指出，公司确实有一些研发方案需要得到大公司的支持，以帮助进行数据搜集与验证，推进项目落地。不过，他仍不清楚哪些大公司可与公司匹配，而政府又会如何说服大公司降低姿态，为中小企业提供帮助？

这是《联合早报》第九年主办财政预算案对话会，本届受邀宾客来自各行各业，包括创投业、科技业、生物医疗业、共享经济领域、餐饮业、农业，以及商会与商团，他们将现场出席在新报业媒体大楼举行的对话会。

对话会举办过后，相关报道将于下周一（3月11日）发布，除了阅读报道，读者当天也可密切关注《联合早报》网站或手机应用、以及社交媒体账号，观看这场对话会。

对话会的主要赞助机构是大华银行、以及新加坡劳动力发展局（WSG）。