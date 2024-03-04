晶片股热潮带动亚太股市 海指则跌0.43%

在人工智能相关股走高，以及中国两会开幕让投资者对积极政策方向抱有高度期待的背景下，乐观情绪带动亚太地区大部分股市星期一（3月4日）普遍上涨。本地股市却持续下跌，新加坡海峡时报指数下降13.55点或0.43%，收报3122.21点。

对于本地股市表现，老虎证券市场策略师黄佳仁受访时说：“随着预算案公布后的乐观情绪消退，新加坡股市今日普遍下跌。此外，长期保持较高利率的预期导致房地产投资信托（REIT）板块出现下滑。”

受到人工智能热潮的推动，全球最大晶片代工企业台积电股价创下历史新高，带动台湾股市上涨1.95%。同样地，在晶片股持续走高的助力下，首尔股市上升1.21%。东京股市上扬0.5%，日经指数首次涨破40000点大关。

另外，投资者对政策前景的乐观预期，推动上海和深圳股市分别上扬0.41%和0.18%。香港投资者对两会结果持较为谨慎的态度，股市小幅上扬0.04%。悉尼股市则下跌0.13%。

华侨银行投资策略常务董事华素梅农（Vasu Menion）预计，亚太股市将经历波动，原因在于美国政治及美欧货币政策前景的不确定性。这些因素不仅会影响全球投资情绪，也将间接影响亚洲地区的货币政策走向。

本地股市全天交易量达15亿6000万股，交易额9亿6781万元。上升股232只，下跌股342只。

海指成份股跌多升少，20只股价下跌，五只上扬，五只持平。

跌幅最大的是海庭（Seatrium），下挫3.16%，闭市报0.092元；华业集团（UOL）下滑2.97%至5.56元；香港置地（Hongkong Land）滑落2.78%至3.15美元。

领涨的成份股包括创业公司（Venture Corp）起2.07%至14.29元；云顶新加坡（Genting Singapore）走高1.11%至0.915元；丰益国际（Wilmar International）上扬0.9%至3.36元。

翱兰集团将饲料业务扩展至塞内加尔

个股消息方面，翱兰集团（Olam Group）开市前宣布，子公司翱兰农业（Olam Agri）以1700万欧元（约2479万新元）完成收购饲料供应商Avisen，将饲料业务扩展到塞内加尔（Senegal）市场。集团指出，这项收购是通过结合现有现金和债务来资助，预期从今年起为公司带来盈利提升。公司股价上扬4.08%至1.02元。

Elite商用投资信托（Elite Commercial REIT）表示，多家金融机构承诺为信托提供高达1亿3500万英镑（约2亿2984万新元）的三年期循环信贷，用作再融资债务用途。信托闭市下跌2%至0.245英镑。

吉宝有限公司（Keppel）宣布已完成吉宝数据中心新加坡8号（Keppel DC Singapore 8）的建设。数据中心净可出租面积 （NLA）为10万零882平方英尺，预计在今年第三季投入使用。集团计划在吉宝数据中心园区建设三个数据中心，这个数据中心是其中的第二个。公司股价下跌0.7%至7.12元。