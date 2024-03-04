冬海首度获全年净利2.175亿元 李小冬预期今年继续盈利

电子商务平台虾皮（Shopee）母公司冬海集团（Sea Limited）取得首个全年净利，报1亿6270万美元（2亿1750万新元），扭转了一年前蒙受17亿美元亏损的局面，并且预期接下来这一年将继续有盈利。

集团全年调整后息税折摊前盈利（adjusted EBITDA）报12亿美元，一年前则亏损8亿7810万美元。集团营收增加4.9％至131亿美元。

冬海集团创办人、主席兼首席执行官李小冬说：“我很高兴地告诉大家，自首次公开售股以来，我们首次取得了全年盈利。”他还提到电子商务业务的市场领导地位获得加强，数码娱乐业务的表现也稳定下来。展望未来，他说：“我们预计2024年将又是盈利的一年。”

在美国上市的本地科技公司冬海集团星期一（3月4日）发布的2023年业绩也显示，第四季盈利跌幅小于预期，调整后息税折摊前盈利同比跌74％至1亿2670万美元（1亿7008万新元），但仍高于彭博社收集到分析师预测的8800万美元。集团第四季的净亏为1亿1160万美元，一年前同季则取得4亿9570万美元净利。

东南亚竞争加剧 电商第四季营收仍增23.2％至26亿美元

集团第四季营收同比增加4.8％至36亿美元。即便来自字节跳动（ByteDance）等竞争者的竞争加剧，电子商务业务的第四季营收仍增长23.2％至26亿美元，虽然增速远低于几年前的速度，仍显示虾皮在东南亚市场继续吸引购物者。这可能缓和市场对虾皮业务增长放缓的担忧。虾皮在东南亚市场面对着字节跳动旗下TikTok，以及阿里巴巴集团旗下Lazada的竞争。拼多多跨境电商平台Temu也是新竞争者。

李小冬说：“尽管东南亚竞争激烈，我们确信虾皮在2023年初至年底间成功取得了显著的市场份额增长。我们对于巩固虾皮在本区域市场份额的成果感到高兴，并且打算在2024年维持我们的市场份额。我们预计虾皮的全年商品交易总额（GMV）增长将在高双位数范围内，而其调整后息税折摊前盈利有望在今年下半年转正。”

根据冬海集团，第四季的商品交易总额达231亿美元，同比增加28.6％，全年商品交易总额增加6.8％至785亿美元。

数码金融业务也取得盈利 数码娱乐业务也改善

李小冬表示，所有三个业务的增长和盈利能力均呈正面趋势。除了电子商务之外，SeaMoney数码金融服务业务在2023年也取得盈利，Garena数码娱乐业务也取得改善，并在2024年继续改善。

该公司指出，手机游戏Free Fire的高峰时活跃用户在2024年2月份突破1亿，继续是世界最大手机游戏之一，预料今年全年可有“双位数”的增长。

由于缺乏新的热门游戏，数码娱乐业务的第四季营收同比下跌46.2％至5亿1080万美元，环比则跌13.7％。

数码金融服务业务第四季营收，同比增加24.3％至4亿7240万元。