两高管被捕不到三个月 电动货车租赁公司EVCo进入清盘

距两名主要高管被捕不到三个月，电动货车租赁公司EVCo进入清盘程序。

EVCo董事会主席李朱迪（音译，Judy Lee）于3月1日在公司的领英（LinkedIn）页面贴文宣布这一消息。她写道，这个决定是“经过深思熟虑和对当前财务状况的全面评估”后做出的。

由SMRT子公司腾越流动与深圳地上铁合资

EVCo成立于2022年4月，是SMRT子公司腾越流动（Strides Mobility）与中国深圳地上铁公司成立的合资公司，注册名为Strides DST，主营轻型电动货车租赁。

李朱迪在帖子里提到，已通知所有员工，并将尽力在过渡期间为他们提供支持。

EVCo在回复《联合早报》询问时表示，由于公司必须在清算过程中维持对现有客户的服务水平，没有员工因清盘一事被调离。

该公司去年11月接受本报采访时表示，公司有40个客户，这些客户从事包裹派送、灭虫、电梯维修等工作。

腾越：仍会致力于脱碳及协助中小企业拥抱绿色出行

关于EVCo清算后，SMRT是否计划重新开展电动货车租赁业务，SMRT并未给予直接回应。其子公司腾越发言人张燿美回复本报时说，即使遭遇此次挫折，腾越仍完全致力于脱碳并协助中小企业拥抱绿色出行，未来会采取“更稳健和可持续的方式”实现这一目标。

据《海峡时报》此前报道，EVCo首席执行官符史山和前首席财务官在2023年底因警方调查而被捕。

1月13日，EVCo在领英发表声明，称作为加强内部控制和风险管理的一部分，公司于2023年底展开运营审查。当发现违规行为时，立即启动内部审计流程，同时向警方报告。

另据报道，截至去年12月中旬，EVCo约有30名员工。两高管被捕三周内，已有10多名员工被解雇。