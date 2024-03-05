统计局：1月份零售销售额43亿元 增长1.3%

在汽车销售增加的带动下，我国今年1月份的零售销售同比增长1.3％，扭转了去年12月下跌0.5％的局面。由于今年农历新年在2月，餐饮服务的销售同比滑落5.6%。

新加坡统计局星期二（3月5日）发布最新的零售销售指数显示，我国今年1月的零售销售额达到43亿元。其中，网上销售占了11.2％，比去年12月的12.8%低。经季节性调整后，1月份的整体零售销售环比下跌0.7％，不包括汽车的销售则上升0.5％。

汽车销售增长37.3％ 网上消费电脑电信设备占47.1％

与去年1月相比，汽车销售今年1月增长37.3％，是众多领域中涨幅最大的。如果不包括汽车销售，今年1月的零售销售继12月份下滑2.8％之后，再下跌2.1％，达到37亿元，网上销售占了12.9％。消费者在网上消费最多的是电脑与电信设备，占这个类别总销售的47.1％，再来是家具与家用器材（30.3％），以及超级市场和霸级市场（11.9％）。

与去年同期相比，今年1月份的食品与酒精饮料的涨幅达8.5％，而服饰与鞋类的需求下降，导致跌幅达11.8％。

餐饮服务销售今年1月份同比下跌5.6%至9亿4200万元，而网上销售的占比则保持在23.1%。

星展银行经济师蔡汉廷说：“在就业市场疲软的情况下，消费者在支出方面初步展现了谨慎的迹象。在这方面，2024年预算案中宣布的加强版定心与援助配套（Assurance Package）将在经济持续不明朗的情况下，继续为家庭提供支持。”

在餐饮服务业中，餐馆的销售额下降16%，国人在快餐店的消费也比去年少了10.2%。反之，餐饮供应商、食阁和其他餐厅的销售则有8.6%和4.9%的同比增幅。

泰勒丝演唱会或提振3月零售销售多达1.5亿元

大华银行高级经济师柳天成和副经济师许俊杰认为，1月份到访的中国游客增加到21万1000人，已经达到2019年1月的66%，加上两国2月开始实施30天免签证安排，会给予旅游业复苏支持。不过，他们也同时警惕，比起其他亚细安经济体，我国的高物价和强劲货币会削弱我国旅游业的竞争力。

柳天成和许俊杰预计，泰勒丝的演唱会有望提振3月份的零售销售，最高可达1亿5000万元。