同争印尼电商市场 TikTok与虾皮近期业绩良好

区域电商竞争日益激烈，争夺印度尼西亚市场的两家电商领域公司仍然交出了不错的成绩单。

社交媒体TikTok的母公司字节跳动（ByteDance）2023年第三季营收增长约43%，达到309亿美元（415亿新元），广告和电子商务销售比上半年略有加速。

电子商务平台虾皮（Shopee）母公司冬海集团（Sea Limited）取得首个全年净利，报1亿6270万美元（2亿1750万新元），扭转了一年前蒙受17亿美元亏损的局面，并且预期接下来这一年将继续有盈利。

这显示集团承受住来自阿里巴巴旗下电商Lazada和TikTok等竞争对手在东南亚带来的压力。去年底，TikTok Shop和GOTO旗下的电商平台Tokopedia合并，对冬海集团在本区域最大的电商市场印尼的地位带来更大威胁。

科技起步公司新闻网站The Information星期一（3月4日）报道，根据该网站获得的字节跳动文件，2023年前九个月公司收入增长40%，达到844亿美元。

这表明，字节跳动的增长速度是脸书（Facebook）母公司Meta Platforms的近两倍。

Meta Platforms截至去年12月底的第四季业绩报告显示，在线上广告市场持续复苏的带动下，集团营业额从同比的322亿美元，增长25％至401亿美元。净利则从前年同期的46亿5000万美元，即每股净利1.76美元，增长超过两倍，达到140亿美元，即每股净利5.33美元。

字节跳动并非上市公司，因此不公布业绩表现。

冬海发布业绩后股价大起落 分析：显示投资者矛盾心理

冬海集团公布业绩之后，当天股价一度上涨14%，但过后反而陷入跌势，最高跌去14.3%，最后闭市涨幅为5.6%，是去年8月来最高水平。

墨腾创投（Momentum Works）首席执行官李江玕指出，这表明投资者的矛盾心理，并不完全针对所公布的业绩，而是针对面对日益加剧的竞争虾皮前景如何。

他说，如果单单看业绩本身，是非常好的成绩，尤其是和第三季相比，销售和市场营销开支转化成了商品交易总额（GMV）增长，“虾皮或许是在市场营销和促销上更精明，或者把握了第四季TikTok被印尼政府下禁令的这段真空期。”

星展集团分析师米特尔（Sachin Mittal）在报告中指出，面对TikTok Shop和Tokopedia合并的竞争，冬海集团的电商盈利清晰度更高是积极的迹象。

冬海对首季GMV乐观 专家：因直播带货单位经济改善

随着竞争对手强强联手，冬海集团仍然预计今年第一季的GMV良好增长，市场竞争稳定，米特尔说：“这是因为直播带货的单位经济有所改善，以及TikTok Shop在合并后更加理智。TikTok Shop在3月中完全合规后，可能无法继续在应用内的交易。”

不过，李江玕提醒说，冬海集团可能并不完全清楚了解字节跳动的完整计划和目标，这会是一场艰难的“战役”。

华侨银行投资研究报告指出，冬海集团的现金水平增加，让公司能进一步有投资增长，保持电商市场的份额。报告说，过去几个季度，电商业务重新加快增长，但由于TikTok Shop第四季暂离印尼市场，要断定冬海集团是否如期实施长期计划还太早，但相信投资于增长对于长期是正确的战略，尤其是考虑到TikTok Shop的回归会加剧竞争。华侨把目标价从64美元调高到80美元。

彭博社收集的38名分析师预测中，28人建议买入冬海集团，九人建议持守，一人建议卖出，目标价60.76美元。